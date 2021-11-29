Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 ноября 18:28
18:27
Политика
Представитель ЦИК Борисов сообщил о хакерских атаках из-за границы в ходе думских выборов
18:25
Общество
Фильм «Надо мною солнце не садится» стал призером фестиваля кино стран БРИКС
18:25
Шоу-бизнес
Школьный друг Моргенштерна вспомнил, как рэпер получил серьезную травму
18:21
Общество
Иллюстратор книг писательницы Агнии Барто Гладнева скончалась в 90 лет
18:20
Шоу-бизнес
Певец Юрий Лоза призвал запретить артистам в России хвастаться богатством
18:20
Общество
Россия может ограничить авиасообщение с рядом стран из-за омикрон-штамма COVID-19
18:19
Экономика
«Газпром» получил 581,8 млрд рублей чистой прибыли в третьем квартале 2021 года
18:18
Экономика
Политолог Молчанов раскрыл схему Кабмина, вынуждающую Украину закупать в России даже зерно
18:16
Происшествия
Один погиб и двое пострадали в лобовом ДТП под Челябинском
18:12
Общество
Реабилитационный центр опубликовал кадры выпуска тигрицы дикую природу в Приморье
Все новости

Волгоградский слесарь осужден за смерть девушки после взрыва газа
Происшествия
Волгоградский слесарь осужден за смерть девушки после взрыва газа
pexels.com  /  Magda Ehlers

Волгоград, 29 ноября. Кировский районный суд Волгограда вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего специалиста по ремонту газовых систем одной из коммерческих фирм. Слесарь нарушил нормативы при проведении пусконаладочных работ. В квартире произошли утечка газа и его воспламенение, сообщает «Волгоградская правда». От ожогов скончалась 23-летняя девушка. 

Следствие установило, что работник газовой компании при подключении к газопроводу одной из квартир в новостройках обнаружил скопление воздуха в газовом стояке.

«Слесарь попытался устранить газовую пробку, при этом не поставил в известность о проблеме ни руководителя, ни жильцов квартиры, − сообщает старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ регионального СУ СКР Дарья Буянова. — Мужчина также не убедился в том, что в комнате отключены электрические приборы и нет открытого огня. Из-за нарушения техники безопасности произошла утечка газовоздушной смеси и последовал взрыв».

Кроме погибшей хозяйки квартиры пострадала также 41-летняя женщина — контролер бытового газа ресурсоснабжающей организации. Свою вину слесарь признал полностью. Вынесен приговор: три года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее ФАН рассказывал о взрыве на оборонном заводе в Румынии. В результате происшествия погибли как минимум три человека. 

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Волгоградский слесарь осужден за смерть девушки после взрыва газа
газ взрыв газа Волгоград
Комментировать