Волгоградский слесарь осужден за смерть девушки после взрыва газа

Волгоград, 29 ноября. Кировский районный суд Волгограда вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего специалиста по ремонту газовых систем одной из коммерческих фирм. Слесарь нарушил нормативы при проведении пусконаладочных работ. В квартире произошли утечка газа и его воспламенение, сообщает «Волгоградская правда». От ожогов скончалась 23-летняя девушка.

Следствие установило, что работник газовой компании при подключении к газопроводу одной из квартир в новостройках обнаружил скопление воздуха в газовом стояке.

«Слесарь попытался устранить газовую пробку, при этом не поставил в известность о проблеме ни руководителя, ни жильцов квартиры, − сообщает старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ регионального СУ СКР Дарья Буянова. — Мужчина также не убедился в том, что в комнате отключены электрические приборы и нет открытого огня. Из-за нарушения техники безопасности произошла утечка газовоздушной смеси и последовал взрыв».

Кроме погибшей хозяйки квартиры пострадала также 41-летняя женщина — контролер бытового газа ресурсоснабжающей организации. Свою вину слесарь признал полностью. Вынесен приговор: три года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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