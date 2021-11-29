Экономист Лобода: Помогать Европе поставками дешевых энергоресурсов никто не рвется

В ЕС еще долгие десятилетия антироссийские политические смыслы будут накладываться на всю палитру экономических взаимоотношений с Россией. В таких незримых войнах РФ стала еще крепче и мощнее, выдавить ее с рынков ЕС просто невозможно. Об этом ФАН рассказал топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Выживают с газового рынка

Россию выживают с европейского газового рынка в условиях дефицита топлива в Старом Свете. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич.

«У россиян есть проблема, о которой они не хотят говорить. А именно — их пытаются политически выдавить, хотя нет газа в Европе. 70 миллиардов кубометров газа не хватает Европе, 55 миллиардов предусмотрено для пропуска по “Северному потоку — 2”. Но они его не запускают из-за давления США», — заявил он.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Вучич поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что он «уважил интересы Сербии», оставив стоимость газа на прежнем уровне.

Выдавить Россию невозможно

Как отметил Андрей Лобода, все, что мы видим за последние 30 лет в судьбе становления России как новой независимой страны, — уничтожение всего русского за пределами России и попытки влиять на ее политическую, экономическую и культурную повестку. По сути, экономика и бизнес уже привыкли к такой повестке со стороны наших западных друзей и партнеров. Энергетический кризис в ЕС обнажил новые грани ненависти политических кругов наших западных соседей, однако расстановка сил и перспективы беззаботной жизни ЕС существенно изменились в пользу России.

«Поддакивать США и реализовывать их политические амбиции руками западных европейцев становится все накладнее, разногласия в ЕС почти по всем важнейшим экономическим и социокультурным вопросам будут расти. Однако вполне вероятно, что в ЕС еще долгие десятилетия больные политические смыслы будут накладываться на всю палитру экономических взаимоотношений с Россией. В таких незримых войнах Россия стала еще крепче и мощнее, выдавить ее с рынков ЕС просто невозможно, поскольку и РФ, и ЕС находятся на одном континенте и органично дополняют друг друга в экономической среде», — пояснил Андрей Лобода.

По его словам, за непродуманные действия расплачиваются европейские потребители. Цены на газ достигли для них 1100 долларов за одну тысячу кубометров, на европейском рынке наблюдается серьезный дефицит энергоресурсов, а инвестиции в рамках легкого и осторожного энергоперехода той же Германии в течение 5–7 лет требуют порядка 800 млрд евро. Однако, на его взгляд, это очень грубая оценка, в реальности расходы могут быть на порядок выше.

«Никакой гармонии между РФ и ЕС не будет в ближайшие 20 лет. Европейские политические элиты пропитаны поддержкой США, а крупный бизнес заинтересован в развитии сотрудничества с Россией. Очень похоже, что последствия такого дисбаланса превращают ЕС как политическое образование в карточный домик под американской крышей. С энергетической точки зрения европейские страны уже давно находятся в зависимости от российских поставщиков, которые контролируют более 40% рынка ЕС. Зеленая экология наших западных соседей уже стала притчей во языцех, а ветряные мельницы теперь вызывают иронические улыбки прозревших инвесторов», — добавил Андрей Лобода.

Федеральное агентство новостей /

Он добавил, что России сегодня даже выгоден перенос запуска коммерческой эксплуатации «Северного потока — 2». Санкции уже ослабили доверие европейских политиков и потребителей к США. Накануне наступления холодов немецкие и европейские регуляторы наверняка будут выполнять свою работу оперативнее. США далеко, а созданная самими европейцами рукотворная угроза энергобезопасности уже стала реальностью.

«Помогать Европе поставками дешевых энергоресурсов никто не рвется. России уже должно быть тоже все равно, унижаться не стоит. Сами придут и все предложат», — заключил Андрей Лобода.

Ранее Александр Вучич заявил, что Сербия никогда не откажется от дружеских отношений с РФ и КНР. Об этом сербский лидер заявил в ходе своего выступления в честь 13-й годовщины прогрессивной партии.