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Партия из 15 новейших вертолетов Ка-52М «Аллигатор» поступит в ВС РФ в 2022 году

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 16:32
Армия
Партия из 15 новейших вертолетов Ка-52М «Аллигатор» поступит в ВС РФ в 2022 году
minpromtorg.gov.ru  /  Минпромторг России

Москва, 29 ноября. Представленный на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ обновленный российский вертолет Ка-52 «Аллигатор» поступит в войска в 2022 году. Первая партия будет насчитывать 15 боевых машин.

Планами по оснащению войск модифицированными вертолетами Ка-52 «Аллигатор» с РИА Новости поделился источник в авиастроительной отрасли. По его данным, Минобороны РФ уже подписало контракт с холдингом «Вертолеты России» на поставку 30 вертолетов Ка-52М. Сделку заключили на выставке «Армия-2021».

«Первые поставки начнутся в 2022 году. Этапность — по 15 в год, то есть 15 машин в 2022 году и 15 машин в 2023 году», — рассказал источник.

При модернизации «Аллигатор» получил прицельно-навигационный комплекс, радиолокационную систему с активной фазированной антенной решеткой и обновленные стойки шасси. Арсенал вертолета пополнили ракеты «Атака», «Вихрь» и «Вихрь-М» с дальностью действия в десять километров. Окончание госиспытаний «Аллигатора» назначено на 2022 год.

Помимо Ка-52М на выставке в Дубае были представлены самолет МС-21-310, бизнес-джет SSJ-100 AURUS и легкий истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate, который стал гвоздем программы. Для МС-21-310 выставка в ОАЭ стала первым зарубежным мероприятием, о чем сообщил телеканал «360».

Вместе с новинками авиации Ростех привез в ОАЭ лимитированный парфюм, выпущенный специально для презентации истребителя Checkmate. Реклама новой туалетной воды содержала в себе уже традиционные для проекта аллюзии на ключевые особенности Су-75.

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