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Депутат Госдумы Федоров призвал запретить продавать фейерверки несовершеннолетним

Общество
Депутат Госдумы Федоров призвал запретить продавать фейерверки несовершеннолетним
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Москва, 29 ноября. Возрастные ограничения для покупателей пиротехники могут быть изменены, предложение выдвинул Депутат Госдумы Евгений Федоров.

По мнению политика, продажа фейерверков и петард для подростков должна быть приравнена к торговле алкоголем и табачными изделиями. Но на этом депутат ограничиваться не собирается. Федоров предложил запрашивать подтверждение психического здоровья у каждого покупателя пиротехники.

«Но, я думаю, что на этом этапе это будет избыточно. Надо просто ограничить продажи, как минимум не продавать детям», — добавил Евгений Федоров.

На сегодняшний день фейерверки запрещено продавать подросткам до 16 лет, если иные требования не выставлены со стороны производителя. Нарушение может повлечь за собой административный штраф.

Фестиваль огня в Валенсии завершился фейерверком. Неделя празднования завершается праздником гигантских фигур из папье-маше.

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