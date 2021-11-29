Депутат Госдумы Федоров призвал запретить продавать фейерверки несовершеннолетним

Москва, 29 ноября. Возрастные ограничения для покупателей пиротехники могут быть изменены, предложение выдвинул Депутат Госдумы Евгений Федоров.

По мнению политика, продажа фейерверков и петард для подростков должна быть приравнена к торговле алкоголем и табачными изделиями. Но на этом депутат ограничиваться не собирается. Федоров предложил запрашивать подтверждение психического здоровья у каждого покупателя пиротехники.

«Но, я думаю, что на этом этапе это будет избыточно. Надо просто ограничить продажи, как минимум не продавать детям», — добавил Евгений Федоров.

На сегодняшний день фейерверки запрещено продавать подросткам до 16 лет, если иные требования не выставлены со стороны производителя. Нарушение может повлечь за собой административный штраф.

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