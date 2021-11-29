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Советник главы ЛНР Мирошник: допуск войск НАТО на Украину нарушает Минские соглашения

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 16:31
Армия
Советник главы ЛНР Мирошник: допуск войск НАТО на Украину нарушает Минские соглашения
Федеральное агентство новостей

Луганск, 29 ноября. Законодательная инициатива президента Украины Владимира Зеленского о допуске иностранных военных на территорию страны противоречит Минским соглашениям. Об этом заявил официальный представитель Луганской Народной Республики на переговорах в Минске, советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Мирошник напомнил, что Минские соглашения предполагают вывод всех вооруженных иностранных формирований с территории Украины.

«Обращаю внимание, что «Минск-2» требует не ввода, а вывода всех иностранных формирований! Это значит, что никаких иностранных войск и наемников на территории Украины быть не может. Хоть для учений, хоть для парадов», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, в котором попросил парламент одобрить его решение о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск для участия в учениях в 2022 году.

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