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Власти Омской области отказались от введения QR-кодов в автобусах
Общество
Власти Омской области отказались от введения QR-кодов в автобусах
Невские Новости  /  Сергей Борода

Омск, 29 ноября. В областном оперштабе по борьбе с коронавирусом обсудили предложение регионального роспотребнадзора о введении контроля за QR-кодами в автобусах.

Согласно оценкам областного оперштаба, предложение главы регионального роспотребнадзора Александра Крига о необходимости спрашивать у омичей QR-коды в межмуниципальном общественном транспорте является пока избыточным, сообщает РИА «Омск-информ».

Как подтвердил в своем Instagram губернатор Омской области Александр Бурков, система QR-кодов в общественном транспорте пока не вводится.

Ранее ФАН сообщал, что пассажир автобуса в Казани в ответ на просьбу кондуктора предъявить QR-код сначала ударил его, а затем достал баллончик и распылил газ ему в лицо. На место инцидента были вызваны полиция и скорая помощь.

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