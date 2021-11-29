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ФАН поздравляет народного артиста России Евгения Миронова с 55-летием

Общество

Свой день рождения сегодня отмечает российский актер театра и кино, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов

Евгений Миронов родился 29 ноября 1966 года в Саратове, в простой советской семье. С самого детства мальчик мечтал стать актером. Уже в школе он занимался в драматическом кружке, танцевал в ансамбле и играл на аккордеоне. После школы Миронов поступил в театральное училище, твердо решив сделать блистательную актерскую карьеру.

Впервые он сыграл в 1988 году в картине Александра Кайдановского «Жена керосинщика». Но известность Миронову принесла главная роль в фильме режиссера Валерия Тодоровского «Любовь».

С юбилеем знаменитого актера поздравил Владимир Путин. Телеграмма от президента России была опубликована на сайте Кремля:

«Вы осуществили свою заветную мечту, стали известным актером и режиссером, заслужили высокое профессиональное признание и искреннюю зрительскую любовь. И конечно, во многом благодаря вашему огромному созидательному потенциалу, незаурядным лидерским качествам, умению сплотить талантливых единомышленников вокруг ярких творческих замыслов, Государственный театр наций по праву считается одной из наиболее успешных и популярных сценических площадок столицы», — написал Путин.

Евгений Миронов активно занимается общественной деятельностью и благотворительностью. На его счету сотни ярких образов в различных спектаклях, фильмах и сериалах. С его участием выходили такие проекты, как «Утомленные солнцем», «Мама», «Дневник его жены», «Космос как предчувствие», «В августе 44-го», «Превращение», «Дом дураков», «Вечерний звон», «Побег», «На Верхней Масловке», «Охота на Пиранью», «Апостол», «Достоевский» и многие другие.

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