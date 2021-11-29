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Путин подписал закон о повторном переносе выплат по советским вкладам

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 16:19
Экономика
Путин подписал закон о повторном переносе выплат по советским вкладам
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 29 ноября. Президент России Владимир Путин в очередной раз отложил вопрос о выплатах по вкладам, оформленным до 1991 года.

Закон о приостановке выплат в полном объеме компенсации сбережений опубликован на официальном портале правовой информации. Российский лидер принимал аналогичные решения ежегодно, начиная с 2003 года. На этот раз сроки перенесены на 1 января 2025 года.

В 2022 году государству для погашения задолженности потребовалось бы порядка 49,7 триллиона рублей, в 2023-м — 51,8 триллиона, а в 2024-м — 53,9 триллиона. В правительстве констатируют отсутствие финансовых источников для погашения этих долгов. Расчеты сделаны исходя из суммарно гарантированных сбережений граждан в ценах 1991 года — 345,54 миллиарда рублей, пишет «ФедералПресс».

Госдолг России ранее превысил 20 триллионов рублей, что составляет около 17,7% ВВП.

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