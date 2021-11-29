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Аналитики Sohu предупредили Германию о последствиях размещения американских ядерных ракет

Армия
Аналитики Sohu предупредили Германию о последствиях размещения американских ядерных ракет
pixabay.com  /  AlexAntropov86

Пекин, 29 ноября. Германия обречет себя на катастрофу, если согласится на размещение новых американских ядерных ракет для «сдерживания» России. Такое мнение высказали аналитики китайского издания Sohu.

Согласно имеющейся информации, Германия намерена продолжить свое участие в политике совместного использования ядерного оружия для «сдерживания» РФ. Для этой цели ФРГ уже разместила на своей территории 20 единиц американских водородных бомб типа В61, передает «ПолитРоссия». Однако Соединенные Штаты пытаются подтолкнуть Берлин к установке новых ракет, сообщили китайские эксперты.

«Предполагается, что при необходимости США смогут запускать гиперзвуковое оружие из Германии. Считается, что ракетам потребуется всего 20 минут и 30 секунд, чтобы поразить Москву», — подчеркнул один из аналитиков Ду Вэньлун.

Однако Германия может серьезно пожалеть о последствиях размещения нового ядерного оружия у себя в стране, предупредили обозреватели. ФРГ станет эпицентром ядерной атаки, которую Россия в случае конфликта может нанести в ответ. Этот факт обернется для немецкого народа катастрофой.

Ранее стало известно, что новое правительство Германии приняло решение сохранить в стране ядерное оружие в рамках политики НАТО. В то же время США укрепляют свои позиции: телеканал «360» сообщал, что истребители пятого поколения F-35A Lightning II США получат термоядерные бомбы B61-12 «для нанесения ударов по России».

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