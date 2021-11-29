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Немецкий посол на Украине Фельдхузен исключила запуск «СП-2» в ближайшие полгода

Политика
Немецкий посол на Украине Фельдхузен исключила запуск «СП-2» в ближайшие полгода
Федеральное агентство новостей

Киев, 29 ноября. Газопровод «Северный поток — 2» не будет работать еще полгода. С таким заявлением выступила немецкий посол на Украине Анка Фельдхузен.

Власти Германии до этого выступили против введения американских санкций в отношении союзников Берлина из-за «Северного потока — 2», передает Радио Sputnik.

По словам немецкого дипломата, предложение Киева о дополнительном транзите 55 млрд кубометров газа является хорошим и может воплотиться в реальность.

«Это было хорошее предложение Украины. Если вы внимательно посмотрите, то речь идет только о дополнительных объемах газа. Это не так легко, как мы думаем, потому что газ находится в России, а не в Украине, пункт передачи газа — на вашей восточной границе. Предложение интересное», — сказала Анка Фельдхузен.

Посол Германии подчеркнула, что эта инициатива является актуальной, поскольку «Северный поток — 2» точно не будет запущен в ближайшие полгода, передает «Интерфакс».

Как стало известно ранее, Британия подставила Украину, отказавшись от санкций против «Северного потока — 2».

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украина германия северный поток
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