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Барецкий пообещал отдать Градскому место на кладбище рядом с Высоцким

Общество
Барецкий пообещал отдать Градскому место на кладбище рядом с Высоцким
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 29 ноября. Экс-участник группы «Ленинград», шоумен Стас Барецкий заявил, что был поклонником творчества народного артиста России Александра Градского. Он выразил готовность бесплатно отдать покойному певцу место на столичном кладбище.

Барецкий выразил соболезнования родным и близким мэтра. По его словам, место на Ваганьковском кладбище рядом с могилой Владимира Высоцкого будет за Градским.

«Как президент Союза ритуальных агентств, с четырнадцати лет работающий на кладбище, готов посодействовать в его похоронах и сделать все бесплатно. Пусть представители ко мне обращаются», — поделился шоумен с Общественной Службой Новостей.

Исполнитель хита «Как молоды мы были» скончался 28 ноября. Прощание с артистом пройдет 1 декабря в театре «Градский Холл». Незадолго до смерти здоровье певца сильно ухудшилось, на съемках шоу «Голoс», где он был судьей, дежурили медики.

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