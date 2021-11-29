Россияне рассказали, о каких подарках на Новый год они мечтают

Москва, 29 ноября. Компания SuperJob опросила три тысячи респондентов, чтобы выяснить, какие подарки они хотели бы получить на Новый год. Результатами пресс-служба компании поделилась с изданием «Вести Подмосковья».

Большинство мужчин хотели бы получить на Новый год от своей второй половинки что-то нематериальное: заботу, любовь, внимание. Но, возможно, они слегка лукавят, потому что второй по популярности запрос — гаджеты.

Среди замужних женщин большая часть отдает предпочтение драгоценностям, а среди незамужних на первом месте все те же гаджеты. Об украшениях мечтает каждая десятая женщина, причем порадовать своих избранниц именно таким подарком запланировали 9% мужчин. Для 7% дам лучшим подарком к Новому году стало бы путешествие, но организовать его собираются только 2% представителей сильного пола. 8% женщин надеются, что избранник порадует новым гаджетом, сделать это собирается такой же процент мужчин. Для 6% девушек и женщин в новогодний вечер важно лишь внимание и любовь второй половины.

Ранее ФАН рассказывал о мероприятии в брянской воспитательной колонии для несовершеннолетних. Там в День матери осужденные сделали подарки своим мамам.