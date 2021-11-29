Боярский высказался о задержании болельщиков ЦСКА после матча с «Зенитом»

Санкт-Петербург, 29 ноября. Известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал массовые задержания болельщиков ЦСКА на столичном стадионе «ВЭБ Арена». Артист отметил, что выступает за соблюдение дисциплины поклонниками футбола.

Правоохранители производили задержания 28 ноября после игры, в которой «Зенит» победил со счетом 2:0. Некоторые протоколы были составлены из-за использования пиротехники. Боярский заявил, что выступает против подобного поведения болельщиков, пишет «Вечерняя Москва».

«Но тут уже входят другие правила поведения среди фанатов, и с ними многие соглашаются, но, в конце концов, я люблю дисциплину», — отметил актер.

По словам Боярского, российские поклонники футбола следуют не самому лучшему примеру, который подают им английские болельщики. Что касается матча ЦСКА и «Зенита», он оставлял желать лучшего по эмоциям, поэтому они проявились среди фанатов, пояснил актер.

МВД ранее сообщило, что после игры было составлено более 50 протоколов об административных правонарушениях. Болельщики ЦСКА уже выпустили заявление после массовых задержаний на стадионе.