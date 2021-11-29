Парламент Швеции второй раз за неделю избрал Магдалену Андерссон премьер-министром

Стокгольм, 29 ноября. Лидер Социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалена Андерссон снова стала премьер-министром. Она не получила возражений парламентского большинства.

Ее избрали второй раз за неделю. Против политика 29 ноября проголосовали меньшинство депутатов — 173.

«Так как менее половины членов парламента проголосовали против, Магдалена Андерссон избрана премьер-министром», — сообщил спикер парламента Андреас Норлен.

Андерссон была первый раз утверждена на пост 24 ноября. Она подала в отставку через несколько часов, так как ее коалиция распалась. Из правительства королевства ушла партия «Зеленые».