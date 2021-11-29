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Ливийская национальная армия ликвидировала террористическую ячейку на юге страны

Весь мир
Ливийская национальная армия ликвидировала террористическую ячейку на юге страны
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Сабха, 29 ноября. Ливийская национальная армия (ЛНА) ликвидировала террористическую ячейку на юге страны. Об этом сообщил глава Управления по поддержанию морального духа генерал-майор Халед аль-Махджуб.

Согласно заявлению военного, операцию провели бойцы сил специального назначения 106-й бригады. Им удалось арестовать опасного экстремиста по имени Али аль-Бакир и еще двух человек, один из которых имеет египетское гражданство, а другой — пакистанец.

Незадолго до этого службы безопасности наблюдали за подозрительной группой мужчин, снявших дом на окраине района Хаджара. Преступники намеревались приступить к подготовке по формированию ячеек на юге страны и осуществлению террористических актов.

Ликвидация боевиков в Сабхе проходит в рамках усилий ЛНА по борьбе с экстремизмом на территории государства. Организация «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ) и связанные с ней структуры стремятся нанести удар по безопасности с целью срыва парламентских и президентских выборов. Плебисцит намечен на 24 декабря.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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ливия лна сабха
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