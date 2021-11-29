Ливийская национальная армия ликвидировала террористическую ячейку на юге страны

Сабха, 29 ноября. Ливийская национальная армия (ЛНА) ликвидировала террористическую ячейку на юге страны. Об этом сообщил глава Управления по поддержанию морального духа генерал-майор Халед аль-Махджуб.

Согласно заявлению военного, операцию провели бойцы сил специального назначения 106-й бригады. Им удалось арестовать опасного экстремиста по имени Али аль-Бакир и еще двух человек, один из которых имеет египетское гражданство, а другой — пакистанец.

Незадолго до этого службы безопасности наблюдали за подозрительной группой мужчин, снявших дом на окраине района Хаджара. Преступники намеревались приступить к подготовке по формированию ячеек на юге страны и осуществлению террористических актов.

Ликвидация боевиков в Сабхе проходит в рамках усилий ЛНА по борьбе с экстремизмом на территории государства. Организация «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ) и связанные с ней структуры стремятся нанести удар по безопасности с целью срыва парламентских и президентских выборов. Плебисцит намечен на 24 декабря.

1 Организация запрещена на территории РФ.