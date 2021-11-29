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Зимнюю Универсиаду-2021 отменили из-за штамма «Омикрон»

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 16:36
Спорт
Зимнюю Универсиаду-2021 отменили из-за штамма «Омикрон»
winteruniversiade2021.ch

Люцерн, 29 ноября. Зимнюю Универсиаду-2021 отменили в связи появлением нового штамма коронавируса, получившего название «Омикрон». Об этом говорится на сайте Федерации университетского спорта Швейцарии.

Организаторы Универсиады пояснили, что были вынуждены пойти на отмену соревнований. Им пришлось принять такое решение из-за «очень динамичного развития пандемии и связанных с ней ограничений на въезд».

Зимнюю Универсиаду планировали провести в швейцарском Люцерне. Соревнования должны были проходить с 11 по 21 декабря.

Новый штамм коронавируса, который получил название «Омикрон», был обнаружен на юге Африки. Из-за его появления власти Швейцарии ввели обязательный десятидневный карантин для приезжающих из африканских стран.

Ранее Египет приостановил прямые рейсы в ЮАР и обратно. Причиной этого решения тоже стало появление штамма «Омикрон».

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универсиада коронавирус люцерн
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