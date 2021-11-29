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Замглавы МИД России Рябков сообщил о ходе подготовки встречи Путина и Байдена

Политика
Замглавы МИД России Рябков сообщил о ходе подготовки встречи Путина и Байдена
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Анатолий Харламов

Москва, 29 ноября. Работа по подготовке переговоров президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена находится на продвинутой стадии.

Такое заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергея Рябков. По его словам, речь идет не об очном контакте глав государств. Ситуация с возможной встречей Путина и Байдена должна проясниться в ближайшее время, добавил дипломат.

Ранее Рябков сообщал, что российское внешнеполитическое ведомство занимается основательной подготовкой переговоров двух президентов. Это необходимо для того, чтобы контакт состоялся, пояснил представитель МИД в интервью журналисту Павлу Зарубину.

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