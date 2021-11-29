Сенатор Ковитиди: «России есть, что противопоставить странам НАТО в Арктике»

Член Совета Федерации, сенатор Ольга Ковитиди в авторской колонке для ФАН поделилась своим видением того, как в ближайшие годы будет развиваться российская Арктика. В понедельник стало известно, что тему развития бизнеса в Арктике обсудили в Мурманске на совете регионов «Опоры России». Речь шла о развитии инфраструктуры, реализации крупных инвестиционных проектов, развитии малого бизнеса в Арктической зоне России.

Обсуждался проект «Арктик СПГ-2», предусматривающий строительство трех линий по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн тонн в год каждая. Первую очередь «Арктик СПГ-2» планируется запустить уже в 2023 году, вторую — в 2024-м, третью — в 2026-м. Стоимость проекта оценивается в 21,3 млрд долларов, объем внешнего финансирования — 9,2 млрд евро, сообщает портал «Вести».

Есть еще одна очень важная для развития Арктики тема — расширение использования Северного морского пути (СМП), который может стать альтернативой перегруженному Суэцкому каналу. Крупнейшие азиатские страны рассматривают СМП как транспортный коридор между Азией и Европой, отмечают в Минвостокразвития. Важности развития СМП, а также необходимости противостоять странам НАТО в этом регионе посвящена колонка Ольги Ковитиди. Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Федеральное агентство новостей /

России есть что противопоставить странам НАТО в Арктике. Колонка Ольги Ковитиди

Глобальное потепление — реальная угроза, требующая конкретных стратегических действий на опережение. Климатологи фиксируют, что лето в Арктике становится все длиннее, а значит — предложение России о более широком использовании СМП в обход Суэцкого канала актуально и стратегически важно.

При этом необходимо учитывать постоянное увеличение военного присутствия ряда государств НАТО в Арктической зоне, что, как отмечают все эксперты, создает серьезные риски для Российской Федерации. Как политик, считаю, что мы должны четко осознавать все риски, связанные с возможностью возникновения военных конфликтов против России, в том числе в нашей Арктической зоне.

Географические факторы Российской Федерации определяют необходимость развития судоходства в Северном Ледовитом океане и защиты интересов нашего государства от потенциальной угрозы со стороны Соединенных Штатов Америки.

Однако отмечу: пока Россия пытается привлечь внимание мирового сообщества к экологическим проблемам Арктики, для наших политических оппонентов, в частности из стран, входящих в НАТО, Арктическая зона — всего лишь «лакомый кусок». Так что, полагаю, нельзя исключать попыток экспансии в этом регионе со стороны национальных и транснациональных компаний различных стран. Цель такой экспансии — контроль над углеводородными шельфами и биоресурсными районами Арктики.

Мы реально оцениваем ситуацию и понимаем, что США, Норвегия, Канада, Дания и другие страны НАТО будут прилагать максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки зарезервировать за собой право на расширение зон национальной юрисдикции за счет континентального шельфа и островов акватории Северного Ледовитого океана.

Но, увы, некоторые наши соседи из числа стран Арктического региона, на мой взгляд, обеспокоены не экологической безопасностью и не вопросами развития Арктики. Судя по их заявлениям, они преследуют другую цель — под предлогом сдерживания мнимого «врага» в лице России банально обогатиться и не допустить возрастания российского влияния в Арктике. Но, думаю, для НАТО настало время отказаться от подобных мечтаний.

Ситуация требует от России безотлагательной активизации в этом регионе. НАТО определила Арктику как зону своих долгосрочных стратегических военных планов и интересов. Не отстает и Азия, желающая обеспечить себе доступ к ресурсам Арктики: КНР, Япония, Южная Корея, Таиланд и Малайзия активно сотрудничают в Азиатском форуме полярных исследований.

ФБА «Экономика сегодня» /

Ресурсы Арктики очень интересуют Китай, который создает свой ледокольный флот.

В России уже создан и существует мощный ледокольный флот, в состав которого входит до 50 судов. Уникальность российского ледокольного флота состоит в том, что наши ледоколы проекта «Арктика», работающие на ядерной энергии, способны курсировать в океане на протяжении семи лет без остановки. Энергия, выделяемая 300 граммами урана, может обеспечить непрерывную круглосуточную работу российских «ледокольных богатырей» массой несколько десятков тысяч тонн.

Все это дает России уникальные преимущества в области полярных научных исследований и разработок. Другим странам вряд ли удастся достичь этого уровня за короткое время. С помощью мощных атомных ледоколов Россия сможет открыть новый национальный полярный маршрут, что даст нам огромную экономическую выгоду и будет способствовать экономическому развитию нашего государства. Многое на этом направлении в России уже сделано. В октябре прошлого года президент РФ утвердил «Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года».

Вопросы обеспечения национальных интересов России в Арктической зоне находятся под контролем председателя Совета Федерации. Активно работает правительство РФ, реализуя указ президента по развитию Арктики. В апреле 2021 года правительство подписало распоряжение «Об утверждении единого плана мероприятий по реализации Основ государственной политики РФ в Арктике и Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года».

Уверена, России, стране-миротворцу, предстоит взять на себя лидирующую роль по формированию и систематизации всей Арктической подсистемы международных отношений, используя свой авторитет, потенциал и конкурентные преимущества.