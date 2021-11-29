Политолог Золотарев: 45% молодых украинцев не связывают будущее со своей родиной

Киев, 29 ноября. Повальный отток населения Украины за рубеж показывает истинное отношение молодежи к режиму президента Владимира Зеленского. Об этом заявил авторитетный политолог Андрей Золотарев.

Комментарий киевского аналитика приводит издание «ПолитЭксперт». Золотарев привел статистику, показывающую, насколько стремятся молодые украинцы сбежать «за кордон». Направления самые разные: от Чехии и Польши до России и США. Украина в глазах молодежи превратилась в страну, лишенную перспектив. Около 45% начинающих специалистов не желают связывать будущее со своей родиной, привел фактические данные руководитель аналитического центра «Третий сектор».

«В силу социально-экономической ситуации Незалежная превратилась в страну, в которой отсутствуют перспективы для той же самой молодежи, — 45% молодых людей не связывают с ней свое будущее. Соответственно, она становится государством массовой эвакуации населения. Отсутствие возможности найти работу, социальных лифтов, безопасности, нормального здравоохранения, толкают людей на выезд за рубеж. Это провоцирует рост миграции», — объяснил Золотарев.

Федеральное агентство новостей /

Огромную роль в депопуляции постсоветской республики играет и действующая власть. Политолог привел статистику: пока режим Зеленского обрушивается с нападками на Россию из-за «голодомора», смертность в стране более чем в два раза превысила рождаемость. Косвенно ответственность команды бывшего артиста «Квартала 95» за фатальную демографическую обстановку показывает еще одно число: в стране уже более 20 лет не проводилась перепись населения. В Киеве испытывают панический страх перед этим мероприятием и его результатами, уверен эксперт.

«Есть подозрения, что если провести очередную перепись, то ее результаты станут политически токсичными для власти. Правительство, которое много рассказывает, как "проклятые советы заморили голодом много украинцев", проявляет абсолютное бездушие и цинизм по отношению к живым. А те, соответственно, "голосуют ногами"», — заключил Андрей Золотарев.

Жизнь простых украинцев в последние годы деградировала, стала полна насилия и жестокости, многие стремятся сбежать из страны. Об этом рассказала знаменитая актриса Любовь Титаренко.