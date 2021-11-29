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Александра Градского могут похоронить на Ваганьковском кладбище

Общество
Александра Градского могут похоронить на Ваганьковском кладбище
Prt Scr youtube.com  /  Голос / The Voice Russia

Москва, 29 ноября. Народного артиста России Александра Градского, скончавшегося в результате инфаркта головного мозга, могут похоронить на столичном Ваганьковском кладбище.

Накануне появилась информация, что композитора похоронят на Кузьминском кладбище, где покоятся его родители. Однако близкие предложили похоронить музыканта в другом месте.

«Александра Борисовича похоронят на Ваганьковском кладбище», — поделился инсайдер с изданием «СтарХит».

Минувшим летом судья развлекательного шоу «Гoлос» перенес коронавирус, болезнь протекала в тяжелой форме. Однако 72-летний артист поборол инфекцию, но она сильно ослабила его организм.

На съемочную площадку «Гoлоса» он приезжал вместе с врачами скорой помощи. Градского не стало 28 ноября в одной из столичных больниц.

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