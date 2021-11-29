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Набиуллина: ЦБ обеспокоен инфляцией

Экономика
Набиуллина: ЦБ обеспокоен инфляцией
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 29 ноября. Инфляция продолжает представлять опасность для экономики России. Это вызывает обеспокоенность экспертов, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Именно инфляционное давление больше всего угрожает макроэкономической стабильности РФ.

«Сегодня инфляция нас сильно беспокоит. Она в два раза превысила нашу цель в 4%, мы повысили ставку, и ожидаем пока, что нам придется сохранить жесткость в политике, чтобы вернуть инфляцию к цели», — отметила Набиуллина.

Если сейчас не вернуть показатель к цели и не изменить ожидания людей, экономика окажется в инфляционной спирали, которую уже будет не остановить, добавила она.

Регулятор ранее перечислил риски продолжительного превышения целевого уровня инфляции. ЦБ рассчитывает, что ужесточение денежно-кредитной политики поможет вернуть к таргетному значению к концу 2022 года.

Рейтинговое агентство S&P прогнозирует стабилизацию мировой инфляции в 2022 году. Аналитики считают, что нынешние 8% в РФ являются пиковыми на фоне роста потребкредитования и внутреннего спроса, пишет INFOX.

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банк россии набиуллина центробанк инфляция экономика россии
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