Соединенные Штаты рискуют провалить амбициозные планы президента Джо Байдена по переходу на возобновляемые источники энергии и в итоге проиграть технологическую гонку с Китаем и другими странами, предупредила министр торговли США Джина Раймондо. По ее словам, Соединенные Штаты не достигнут целей в рамках «плана Байдена» по широкомасштабному внедрению электромобилей, если не начнут срочно инвестировать в производство полупроводниковых компонентов на американской территории.

U.S. Commerce Secretary Gina Raimondo will on Monday make a pitch in Michigan for Congress to approve $52 billion to expand U.S. semiconductor manufacturing even as it continues to review data on the chips market from companies around the world https://t.co/AEZiTy1rZO pic.twitter.com/YgOr0IgmPY — Berkem Dincman (@BDincman) November 29, 2021

Раймондо подчеркнула, что спрос на компьютерные чипы уже намного превышает предложение и эта проблема усилится при широком внедрении электромобилей в повседневной жизни США, поскольку для их производства требуется большее количество микросхем. Такое заявление министр торговли сделала в беседе с журналистами во время своей поездки в Детройт.

«Электромобилям требуется на порядок больше различных более сложных чипов, чем автомобилям с двигателями внутреннего сгорания», — сообщила она.

wikipedia.org / Steve Jurvetson / CC BY 2.0

Раймондо призвала Конгресс принять законопроект CHIPS Act — «Акт о внедрении мер поддержки для производства полупроводников для Америки» — в рамках которого должно быть выделено 52 миллиарда долларов субсидий на расширение производства полупроводниковых компонентов на территории США. Также данный законопроект предусматривает финансирование исследовательских программ в сфере микроэлектроники. Раймондо подчеркнула, что законопроект, который был принят в Сенате еще в июне 2021 года, до сих пор находится на рассмотрении в Палате представителей.

«Мы не достигнем этих целей, если Конгресс быстро не примет CHIPS Act. Мы тратим драгоценное время, пока «закон о чипах» не принимается Конгрессом», — заявила Раймондо, добавив, что Китай, Южная Корея и другие страны уже субсидируют производство полупроводников.

Пытаясь повлиять на конгрессменов, в начале ноября министр охарактеризовала сложившуюся ситуацию с доступностью электронных компонентов как «угрозу национальной безопасности».

Sec. of Commerce Gina Raimondo called the lack of semiconductor production in the U.S. a ‘national security threat’ and urged Congress to act



Read more on the CHIPS Act: https://t.co/I71okh2nYV pic.twitter.com/98PuoxKA23 — NowThis (@nowthisnews) November 10, 2021

Глобальная нехватка полупроводников стала причиной падения уровня производства в автомобильной индустрии многих стран мира, заставив многих автопроизводителей приостанавливать производство на несколько недель подряд. Спрос на электронные компоненты растет по мере того, как появляется все больше «умных» потребительских товаров, для производства которых требуется электроника.

При этом основные мировые производственные мощности полупроводниковых компонентов, которые находятся в странах Юго-восточной Азии, были затронуты пандемией COVID-19. Ситуация усугубляется тем, что заводы, производящие электронные компоненты, чрезвычайно дороги и требуют большого количества высококлассных специалистов и современного оборудования. Это делает практически невозможным быстрое создание специализированных предприятий и наращивание выпуска необходимой продукции.

В роли догоняющего

Пока американские законодатели ломают политические копья вокруг законопроекта о локализации производства полупроводников, пытаясь выторговать себе электоральные дивиденды, в Азии и Европе процесс импортозамещения в микроэлектронике уже начат.

ФБА «Экономика сегодня» /

К примеру, при открытии полупроводникового производства на Тайване правительство покрывает почти половину затрат на землю и строительство и 25% затрат на оборудование. В Сингапуре государственные субсидии сократили стоимость владения фабрикой компьютерных чипов более чем на четверть. Европа также наращивает финансовые стимулы, а в Китае правительство намерено потратить до 200 миллиардов долларов на субсидирование полупроводниковых компаний до 2025 года.

При этом Соединенные Штаты, которые планируют к 2030 году довести производство электромобилей до уровня 50% от всех выпускаемых в стране транспортных средств, лишь рассматривают введение мер государственной поддержки для производителей электроники. Даже если соответствующий законопроект будет в итоге одобрен Палатой представителей, Соединенные Штаты будут по-прежнему сталкиваться с жесткой глобальной конкуренцией за привлечение заводов, производящих компоненты с использованием передовых технологий.

«Мы участвуем в соревновании за победу в XXI веке, и стартовый пистолет уже выстрелил. Поскольку другие страны продолжают инвестировать в свои собственные исследования и разработки, мы не можем отстать. Америка должна сохранить свои позиции самой инновационной и продуктивной нации на Земле», — заявил Байден после того, как Сенат одобрил законопроект.

We are in a competition to win the 21st century. As other countries continue to invest in their own research and development, we cannot risk falling behind. This bill will invest in our future. https://t.co/ik3vi7qrnJ — Unite the Country (@UniteCountryPAC) June 9, 2021

В то же время критики законопроекта утверждают, что нецелесообразно тратить огромные средства на создание национального производства компонентной базы для микроэлектроники, потому что в будущем грозит избыток мирового предложения электронных компонентов после того как другие страны нарастят объемы производства.

Ни шагу без Китая

Отдельным пунктом в проблеме воплощения экологической и производственной политики президента Байдена стало производство литий-ионных аккумуляторов, которые используются как в огромном количестве различной потребительской электроники, включая смартфоны и ноутбуки, так и в производстве электромобилей.

В этом аспекте Соединенным Штатам также нечем похвастаться: в настоящее время основным мировым производителем лития и кобальта, которые используются при производстве аккумуляторных батарей, является Китай. На сегодняшний день КНР контролирует 60% мировой добычи лития и до 80% добычи кобальта. Китайское сырье используется при производстве электромобилей большинства крупнейших мировых производителей.

Федеральное агентство новостей /

Роль в создании доминирующего положения КНР на этом рынке сыграл сын президента США Хантер Байден, при посредничестве которого китайский горнодобывающий гиганта China Molybdenum заполучил контроль над крупнейшим кобальтовым и медным рудником в Демократической Республике Конго.

Также Китай является лидером в создании элементов питания и готовых аккумуляторных сборок из них. При этом объемы продаж новых электрокаров в Китае сопоставимы с суммарными продажами в США, Японии и Европе. Что касается производства — то и здесь цифры вполне сопоставимые. К тому же стоит учитывать, что в большинстве американских, японских и европейских электрокаров используются именно китайские батареи.

Кроме того, Китай активно проводит экономическую экспансию в других странах Африки, Азии и Латинской Америки, которые обладают обширными запасами лития и других полезных ископаемых, необходимых в современном высокотехнологичном производстве.

Ускользающее лидерство

На фоне мощного рывка Китая, для Соединенных Штатов является критически важным сохранения статуса Тайваня как независимого от КНР государства — ведь именно там расположены крупнейшие заводы компаний TSMC и Global Foundries, которые обеспечивают поставки электронных компонентов на американский рынок. В этих условиях напряженность вокруг острова, который в Поднебесной считают своей «мятежной провинцией» носит не только геополитический, но и важный экономический характер.

Федеральное агентство новостей /

Администрация Байдена оказалась в трудном положении: с одной стороны продвигаемая демократами экологическая повестка требует от США перехода на возобновляемые источники энергии и внедрение новых передовых технологий. С другой стороны — амбициозный инфраструктурный план может быть сорван из-за банальной неспособности претворить в жизнь его положения. Миллионы высокооплачиваемых рабочих мест, о которых не устает рассказывать президент, требуют огромного количества современных производств и квалифицированных кадров, но ни того, ни другого в США может попросту не оказаться, что автоматически будет означать утрату Соединенными Штатами технологического и экономического лидерства.