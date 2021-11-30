Меня называли «монстром»: Лана Принц рассказала, как стала моделью мирового уровня

Модель, телеведущая, мастер нейролингвистического программирования, президент международного благотворительного фонда «Русь великая» Лана Принц рассказала ФАН, как из «монстра» превратилась в востребованную модель с обложек глянцевых журналов.

Несмотря на сложность и большую конкуренцию в сфере моделинга, многие девочки с детства мечтают попасть на подиумы. Так и Лана Принц грезила модными показами. Однако путь ее к заветной цели был тернист.

«У меня был достаточно сложный путь: до 13-ти лет я воспитывалась в интернате, меня называли «монстром», потому что у меня были определенные физические отклонения», — вспоминает модель.

facebook.com / Lana Prince

Стремительные роды у матери Ланы серьезно отразились на ее здоровье.

«Врачи вывернули мне шею и порвали связки. По этой причине у меня были определенные отклонения, меня отдали в интернат для детей, у которых были проблемы со спиной. Но у меня была глобальная цель доказать всем, что я не монстр, и доказать, что я что-то могу», — рассказывает Принц.

Работу в модельном бизнесе девушка начала с 13-ти лет. Благодаря своему невероятному стремлению и эффектной внешности успех не заставил себя долго ждать.

«Как-то раз я совершенно случайно оказалась у подруги в Милане, где меня заметил скаут и мне предложили работу в агентстве», — вспоминает модель.

instagram.com / @lanaprince1

С этого счастливого момента все и началось. Знаменитые модные дома наперебой приглашали Принц сотрудничать. Из гадкого утенка Лана стала принцессой европейского глянца.

«Я принимала участие в модных показах самых топовых дизайнеров, у меня 40 обложек в общей сложности. Я работала ведущей на World Fashion Channel и Music Box Russia. Могу сказать, что на протяжении всего этого времени я была своего рода достигатором», — заключила российская модель мирового уровня.

Ранее британская супермодель Наоми Кэмпбелл приняла участие в пикантной съемке для модного дома Alexander McQueen. Мировая знаменитость сфотографировалась топлес.