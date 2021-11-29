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Поклонники осудили Киркорова за скорбь по умершему от рака дизайнеру

Шоу-бизнес
Поклонники осудили Киркорова за скорбь по умершему от рака дизайнеру
Prt Scr youtube.com  /  ЯНА ЧУ

Москва, 29 ноября. Известный российский певец Филипп Киркоров опубликовал в Instagram пост, посвященный покойному дизайнеру Вирджилу Абло. Поклонники напомнили артисту, что он забыл об Александре Градском, который ушел из жизни 28 ноября.

Бывший супруг Аллы Пугачевой поделился черно-белой фотографией кутюрье, скончавшегося от рака. Американец занимал должность художественного руководителя мужской одежды бренда Louis Vuitton с марта 2018 года и до своей смерти.

«Сегодня из жизни ушел человек-абсолют. Художник, задавший золотой стандарт, даже не стандарт, а горизонт модного мастерства. К горизонту стремятся многие, не достигает никто», — написал Киркоров.

Поклонники осудили Киркорова за скорбь по умершему от рака дизайнеру
Prt Scr instagram.com / @fkirkorov

Публикация всего за полсуток набрала боле 60 тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев. Пользователи осудили Киркорова за внимание к иностранцам вместо российских деятелей.

«Сегодня ушел Градский, вот это был гений»;

«Мы знаем нашего Градского, а этого не знаем»;

«Филипп Б. и Градский ушел, почему о не написали о нем?» — отреагировали фолловеры.

Действительно, в соцсетях поп-король ни слова не написал о смерти композитора Александра Градского. Судья развлекательного шоу «Гoлос» скончался 28 ноября в результате инфаркта головного мозга. Смерть 72-летнего мэтра стала неожиданностью для многих его коллег и знакомых.

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Все новости / Шоу-бизнес / Поклонники осудили Киркорова за скорбь по умершему от рака дизайнеру
киркоров градский вирджил албо
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