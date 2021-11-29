Болельщики ЦСКА опубликовали заявление после массовых задержаний на «ВЭБ Арене»

Москва, 29 ноября. Болельщики московского клуба ЦСКА выступили с заявлением после массовых задержаний, которые производились правоохранителями на стадионе «ВЭБ Арена». Фанатам армейцев не понравилось, как на этот инцидент отреагировал их любимый клуб.

Заявление опубликовали в Telegram-канале объединения активных болельщиков ЦСКА «Люди в черном». По словам фанатов, после окончания игры с «Зенитом», завершившейся со счетом 2:0 в пользу петербургской команды, весь нижний ярус трибуны А оказался на холоде на три–четыре часа из-за задержаний.

Болельщики назвали «выстрелом в спину» реакцию руководства армейцев на этот инцидент. Фанаты отметили, что всегда поддерживали команду, несмотря на недовольство широких масс спортивными результатами.

«ЦСКА — это мы! Вы — лицемерные трусы и предатели, пытающиеся усидеть на двух стульях и не попасть в немилость к власть имущим хозяевам. Ничего, кроме презрения, от нас вы не заслуживаете», — подчеркивается в заявлении.

По словам болельщиков, движение ЦСКА проходило не одно испытание, и ситуация с задержаниями не стала исключением. События, случившиеся после игры с «Зенитом», только закалили и сплотили фанатов, говорится в заявлении объединения.

Напомним, правоохранители составили более 50 протоколов после матча ЦСКА — «Зенит», прошедшего на московском стадионе «ВЭБ Арена» 28 ноября. Причинами задержаний называли употребление спиртного в общественных местах и использование пиротехники.