Александр Семченко: Ориентация на англосаксов погубит Владимира Зеленского

Украинский политолог Александр Семченко считает, что, ужесточая риторику в адрес Германии, украинское руководство пытается воспользоваться давлением на Германию со стороны США и Великобритании для скорейшего включения Украины в блок НАТО. Но, сделав ставку на англосаксов, Владимир Зеленский может лишиться власти, считает эксперт.

Примером изменения позиции Украины к Германии политолог считает заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника, который потребовал от немецкого правительства выплатить Украине репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны, а также другие требования украинского руководства, в том числе выплату компенсации за возможную потерю транзита российского газа.

germany.mfa.gov.ua / Министерство иностранных дел Украины

По словам Александра Семченко, украинское руководство не критиковало Германию и не предъявляло к ней никаких претензий, пока там была сильная власть. Сейчас, когда Германия переживает период нестабильности в связи со сменой правящей коалиции, окружение Владимира Зеленского пытается воспользоваться ситуацией для решения проблемы вступления Украины в НАТО. При этом инициатором ужесточения риторики в адрес Германии со стороны украинского руководства политолог считает США и Великобританию.

«Наметились определенные линии охлаждения между Германией и Великобританией, между Германией и США, а поскольку мы ориентируемся на англосаксов, то выступаем на их стороне», — пояснил политолог.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Александр Семченко сомневается, что Германия что-то заплатит Украине, и предвидит потери, которые понесет Украина в Европе из-за недальновидной политики своего руководства.

«Германия вряд ли рассматривает Украину как субъект, который способен и имеет право выдвигать какие-либо требования по вопросам культурного наследия, тем более по вопросам Второй мировой войны. Другое дело, что подобного рода заявления дают возможность Европе, не только Германии, адекватно оценить, что происходит с Украиной, что здесь вот такие сумасшедшие люди управляют государством», — отметил эксперт.

Политолог считает, что за ориентацию на англосаксонский мир Украина заплатила слишком большую цену — украинцы уже дорого заплатили за разрыв отношений с Россией.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Если в 2013 году торговый оборот между Россией и Украиной достигал 40 миллиардов долларов, то сейчас он упал ниже 7 миллиардов долларов. Сейчас они сокрушаются, что потеряют миллиарды за транзит газа. А почему не льют слезы по тем 32 миллиардам, которые уже потеряны? Ведь это сотни тысяч или, наверное, миллионы рабочих мест, которые потеряла Украина. Об этих деньгах почему-то предпочитают не вспоминать. У нас отрасли были целые уничтожены украинским руководством, лишь бы России было хуже», — пояснил Александр Семченко.

В угоду США и Великобритании Украина портит отношения с Китаем. По мнению политолога, Китай затаил обиду на Украину за потерю активов в предприятии «Мотор Сич» и обязательно отомстит, когда будет подходящая ситуация.

«Китай подождет, подгадает время, когда можно будет ударить. Китай — очень важный экономический партнер для Украины, он вышел на первое место в качестве торгового партнера Украины. Руководство Украины действует в интересах западных партнеров, но поскольку США сражаются с Китаем, то Украина решила подставить свое плечо. И плевать им на интересы собственного государства и населения», — отметил Александр Семченко.

Федеральное агентство новостей / freepik.com / snowing / Global Look Press / Carsten Reisinger

Подобная односторонняя ориентация украинского руководства на англосаксонских партнеров, пренебрежение интересами украинских бизнесменов и населения неминуемо приведет к внутриполитическому кризису на Украине, считает политолог.

«Владимир Зеленский многим не нравится. Простые люди его не любят и олигархи — тоже. Он как-то настроил всех против себя», — рассказал Александр Семченко.

Эксперт не исключает новых революционных потрясений на Украине, может, и не в ближайшее время, как об этом заявляет президент Зеленский, но ситуация, по его словам, созрела.