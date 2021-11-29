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Янис Тимма показал семейное фото со всеми детьми Анны Седоковой

Шоу-бизнес
Янис Тимма показал семейное фото со всеми детьми Анны Седоковой
instagram.com  /  @annasedokova

Москва, 29 ноября. Супруг певицы Анны Седоковой Янис Тимма показал трогательное семейное фото со всеми детьми артистки. На кадре также была Моника, кадры которой уже давно не попадали в Сеть.

Седакова не может размещать на своих страницах в социальных сетях фотографии с 10-летней дочерью Моникой. Такое решение было принято судом после баталий певицы с бывшим супругом Максимом Чернявским. После развода родителей, девочка живет с отцом в США.

Как оказалось, запрет на публикацию фотографий не распространяется на Тимму. На его странице в Instagram появилось фото, на котором баскетболист позирует с супругой и ее тремя детьми.

Янис Тимма показал семейное фото со всеми детьми Анны Седоковой
Prt Scr instagram.com / @janis.timma

Поклонники, увидев трогательный снимок, пришли в восторг от супружеской пары. Больше всего, конечно, привлекло внимание появление Моники на фото. Внешностью девочки восхитились интернет-пользователи, назвавшие ее настоящей красавицей.

«У Ани красивые дети получаются»;

«Моника — красавица невероятная»;

«Безумно красивая Моника», — пишут фолловеры.

Анна Седокова и Янис Тимма поженились в сентябре прошлого года. Совместных детей у пары нет. У Седоковой трое наследников, которые появились на свет от разных возлюбленных.

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фото соцсети тимма седокова
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