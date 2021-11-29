Янис Тимма показал семейное фото со всеми детьми Анны Седоковой

Москва, 29 ноября. Супруг певицы Анны Седоковой Янис Тимма показал трогательное семейное фото со всеми детьми артистки. На кадре также была Моника, кадры которой уже давно не попадали в Сеть.

Седакова не может размещать на своих страницах в социальных сетях фотографии с 10-летней дочерью Моникой. Такое решение было принято судом после баталий певицы с бывшим супругом Максимом Чернявским. После развода родителей, девочка живет с отцом в США.

Как оказалось, запрет на публикацию фотографий не распространяется на Тимму. На его странице в Instagram появилось фото, на котором баскетболист позирует с супругой и ее тремя детьми.

Prt Scr instagram.com / @janis.timma

Поклонники, увидев трогательный снимок, пришли в восторг от супружеской пары. Больше всего, конечно, привлекло внимание появление Моники на фото. Внешностью девочки восхитились интернет-пользователи, назвавшие ее настоящей красавицей.

«У Ани красивые дети получаются»; «Моника — красавица невероятная»; «Безумно красивая Моника», — пишут фолловеры.

Анна Седокова и Янис Тимма поженились в сентябре прошлого года. Совместных детей у пары нет. У Седоковой трое наследников, которые появились на свет от разных возлюбленных.