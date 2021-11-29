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Спикер Госдумы Володин назвал приоритетом реализацию решений лидеров стран ПА ОДКБ

Политика
Спикер Госдумы Володин назвал приоритетом реализацию решений лидеров стран ПА ОДКБ
politexpert.net  /  politexpert.net

Москва, 29 ноября. Председатель Парламентской ассамблеи ОДКБ и спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал реализовать все решения, которые были приняты на уровне лидеров стран — участниц организации.

По словам парламентария, в декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ от 2 декабря 2020 года сказано, что государства договорились активизировать совместную работу для защиты граждан в условиях пандемии.

«Хочу еще раз подчеркнуть: в рамках парламентского измерения нам необходимо реализовать все решения, принятые главами наших государств. Это наша задача, и мы ее должны ее решать в приоритетном порядке», — сказал Володин.

Как стало известно ранее, Володин переизбран председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ.

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