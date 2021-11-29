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«JourФак Манукяна». Революционный рекорд Ольги Бузовой в «Х-Факторе»

Общество

Революционному рекорду команды Ольги Бузовой в белорусском «Х-Факторе» посвящен новый выпуск авторской программы Вадима Манукяна.

Неделю за неделей команда Бузовой штампует рекорды «Х-Фактора». В похожем стиле действует только чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон, который устанавливает на каждом следующем этапе все более высокую планку, которую очень трудно побить другим гонщикам. Именно поэтому выход сразу четырех участников одной команды в третий прямой эфир белорусского «Х-Фактора» является по истине революционным рекордом.

Четверка Бузовой: Андрей Панисов, Никита Белько, Виктория Поплевченкова и Дмитрий Кексов. А ведь в этом сезоне очень жесткие правила. Осталось всего четыре прямых эфира, и каждый раз отсев будет становиться еще более безжалостным. Кстати, на втором прямом эфире едва не состоялся еще один рекорд, — хотя, это, скорее, был бы антирекорд. Рэпер Серега мог потерять всех своих участников за два эфира. Лишь решающий голос Ольги Бузовой не позволил состояться лотерее с конвертом и Фахриддин Хакимов остался в шоу. Кстати, Серега был готов досрочно расстаться с «Х-Фактором», если бы его участник вылетел из проекта.

Ну, а если коснуться самого выпуска, то рэпер довольно остроумно шутил. К примеру, он проехался по Моргенштерну, который несколько дней назад покинул Россию после слов председателя СКР Бастрыкина. Кстати, напомню, что исполнитель выехал из нашей страны через Минск.

А что касается Ольги Бузовой, то у нее появился Telegram-канал. Одну из первых своих публикаций певица посвятила предыдущему выпуску передачи «JourФак Манукяна».

Новый выпуск этой программы выходит в день моего 44-летия. Мне приятно сегодня сказать о том, что ее смотрят топовые спикеры. Ольга Бузова недавно возглавила индекс цитируемости в СМИ среди лиц шоу-бизнеса страны. Она идет своей дорогой, и, несмотря на хейт и проблемы со здоровьем, не опускает руки. Это прекрасный пример, когда упорство и феноменальная трудоспособность приносят результаты.

 

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