Ральф Рангник официально возглавил «Манчестер Юнайтед»

Лондон, 29 ноября. Немецкий тренер и спортивный функционер Ральф Рангник возглавит английский «Манчестер Юнайтед» (МЮ) до конца сезона сезона 2021/22, сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение между ФК и Рангником подписано до конца сезона, сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Специалист будет консультантом «Манчестер Юнайтед» в течение двух лет. Он сможет влиять на решения о назначении нового тренера и продлении контрактов.

В настоящее время МЮ руководит Майкл Кэррик. Ожидается, что он и остальные тренеры войдут в штаб Рангника. В июле немец стал руководителем столичного «Локомотива» по спорту и развитию. В его задачи входит консультации руководства относительно трансферов футболистов.

Ранее петербургский «Зенит» обыграл ЦСКА на выезде. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.