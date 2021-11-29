Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 ноября 16:57
16:57
Политика
Саакашвили заявил о двойном отказе от кресла премьера Украины из-за любви к Грузии
16:54
Весь мир
Армия Колумбии сдает пограничные регионы, а США исключили FARC из списка террористов
16:54
Весь мир
Страница Содружества офицеров за международную безопасность «ВКонтакте» получила отметку верификации
16:52
Общество
Житель Улан-Удэ рассказал о сауне с БДСМ-комнатой в спорткомплексе
16:50
Происшествия
«Ни танцев, ни музыки»: депутат рассказал о банкете в день траура по погибшим в Кузбассе
16:49
Общество
Рогозин сообщил, что на МКС будут выращиваться растения для нужд землян
16:49
Весь мир
Владимир Путин поздравил президента ЦАР Туадера с Днем провозглашения республики
16:48
Общество
Pfizer может создать новую вакцину против штамма «Омикрон» за 100 дней
16:45
Общество
Публицист Кеворкян объяснил, почему крымчане не хотели бы жить в современной Украине
16:45
Общество
Спецпоказ российского фильма «Небо» о летчике Пешкове состоялся в сирийском Алеппо
Все новости

Ральф Рангник официально возглавил «Манчестер Юнайтед»

Спорт
Ральф Рангник официально возглавил «Манчестер Юнайтед»
Global Look Press  /  Frank Hoermann/SVEN SIMON

Лондон, 29 ноября. Немецкий тренер и спортивный функционер Ральф Рангник возглавит английский «Манчестер Юнайтед» (МЮ) до конца сезона сезона 2021/22, сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение между ФК и Рангником подписано до конца сезона, сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Специалист будет консультантом «Манчестер Юнайтед» в течение двух лет. Он сможет влиять на решения о назначении нового тренера и продлении контрактов.

В настоящее время МЮ руководит Майкл Кэррик. Ожидается, что он и остальные тренеры войдут в штаб Рангника. В июле немец стал руководителем столичного «Локомотива» по спорту и развитию. В его задачи входит консультации руководства относительно трансферов футболистов.

Ранее петербургский «Зенит» обыграл ЦСКА на выезде. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Ральф Рангник официально возглавил «Манчестер Юнайтед»
Комментировать