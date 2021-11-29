Путин подписал закон о повышении госпошлин за регистрацию медикаментов

Москва, 29 ноября. Российский лидер Владимир Путин подписал постановление, которое увеличивает размер госпошлин за оформление лекарственных препаратов и медицинских изделий. Нововведение позволит увеличить доходы бюджетной системы страны с 2022 года по 2024-й, передает РИА Новости.

Согласно документу, казна за три года пополнится на 9 млрд рублей. Закон в 17 раз увеличил пошлину за экспертизу документов, предоставленных для госрегистрации орфанного лекарственного препарата. Стоимость проверки, необходимой для клинического исследования медикамента, вырастет со 110 тыс. до 135 тыс. рублей, а цена на проведение пострегистрационного клинического исследования поднимется до 135 тыс.

Кроме того, госпошлина повысится на внесение информации в документы, требуемых для проведения экспертизы. Она составит 490 тыс. рублей. За включение препарата в госреестр лекарственных средств придется заплатить до 253 тыс. рублей. Закон также увеличил размер налога, направленного на предоставление, переоформление, подтверждение разрешения на применение незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro.

Президент РФ ранее подписал постановление, согласно которому семьи с двумя и более детьми освобождаются от уплаты налогов при продаже жилья.

Как получить налоговый вычет за лекарства и медицинские услуги, объясняла юрист BGP Litigation Линда Куркулите. Максимальная сумма за один налоговый период составляет 120 тысяч рублей, цитирует ее «ФедералПресс».