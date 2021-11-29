Украинцы призвали Россию тоже требовать компенсаций от Украины после иска КНР по «Мотор Сич»

Киев, 29 ноября. Украине придется заплатить. Китайская компания требует возмещения ущерба в миллиардном эквиваленте. Дело дошло до международного трибунала. В Сети активно обсуждают новость.

После майданных событий на Украине началось разбазаривание движимого и недвижимого. Все заводы и фабрики были разграблены, а потом проданы за бесценок. Пришел черед и одного из некогда крупнейших мировых производителей двигателей для самолетов и вертолетов компании «Мотор Сич». Предприятие продали Китаю. В 2018 году среди акционеров значились четыре китайские компании и гражданин КНР Ван Цзин. Вместе они владели 56% акций.

Когда о покупке стратегически-важного предприятия узнали в США, то потребовали немедленно вернуть «Мотор Сич» под контроль Киева. СБУ спешно заблокировала сделку и возбудила уголовные дела о госизмене и подготовке диверсий. На акции Китая был наложен арест. Позже украинский гарант Владимир Зеленский заявил, что продать завод можно только с его разрешения и ввел санкции против китайских компаний и ключевого инвестора Цзина.

Терпеть произвол со стороны украинских властей китайцы не стали. Хотя они выжидали некоторое время — вели переговоры и пытались договориться. Но все их попытки оказались тщетны. Стало известно, что группа инвесторов подала иск в арбитражный суд в Гааге, чтобы взыскать с Украины компенсацию за понесенные убытки. Они требуют выплатить более 4,5 млрд долларов. Эта сумма может вырасти.

На Украине пока не комментируют эту ситуацию. Но пользователи Сети активно обсуждают новость. Многих интересует, где Украина возьмет деньги, чтобы возместить столь внушительную сумму.

«Думаю, будут пытаться по привычке соскочить: денег нет, русские нападают, и вообще мы почти в НАТО и все обязаны помогать нам, и Китай должен понять и простить, ибо у нас «крыша» в США»;

«Гаага не была замечена в непредвзятости»;

«Интересно, чем отдавать будут. На балансе одни бабки, в смысле пенсионеры, остались»;

«А заводы жалко. Всем Союзом ведь строили... Для чего, спрашивается, чтобы развалили, а руины продали в Китай по цене металлолома?»;

«России, как правопреемнице СССР, выставлять бы счета за ущерб. Украинцы развалили завод, который поставлял в РФ критически важную продукцию. Взамен ей пришлось строить свой. Так что пусть компенсируют расходы на строительство, в сумме... в сроки...»;

«С «Мотор Сич» все мыслимое уже вывезли давно, наши в первых рядах. Там реально за десяток лет только мясорубки освоены из нового. Даже с попыткой приделать движок к байрактару (по сути малая авиация, на грани крупного авиамоделизма) ничего не вышло, как бы индикатор четкий реальных возможностей».

Инвесторы «Мотор Сич» надеются на благоразумие со стороны украинских властей. Они готовы пустить в ход все юридические средства, чтобы защитить свои права.

Ранее сообщалось о планах украинского правительства сохранить контроль над предприятием «Мотор Сич», оставив его в руках бывшего владельца Вячеслава Богуслаева.