Экономист Мильчакова: Только «СП-2» может спасти Латвию от высоких цен на газ

Только «Северный поток — 2» может спасти Латвию от высоких цен на газ. Об этом рассказала ФАН заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Искусственное происхождение

Премьер-министр Латвии Кариньш Кришьянис выступил в воскресенье с утверждением, что рост цен на энергоносители в Европе имеет искусственное происхождение.

«Мы столкнулись [в Европе] с ростом цен на газ, который носит искусственный характер», — сказал он на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Он согласен с тем, что «Газпром» выполняет свои обязательства по контрактам с Европой. Вместе с тем латвийский политик добавил, что принадлежащие этой компании хранилища газа в Германии и Австрии якобы оставлены практически пустыми, что «создает искусственный дефицит, который ведет к росту цен».

«СП-2» может спасти Латвию

Как отметила Наталья Мильчакова, премьер-министру Латвии необходимо объяснять своими избирателями, почему растет инфляция. В октябре годовая инфляция потребительских цен в Латвии выросла до 6%, превысив уровень инфляции в еврозоне.

«В этом, конечно, «виноват» рост цен на газ и электроэнергию. Поэтому премьер использует вполне традиционный для Запада способ оправдания за свои просчеты — теорию заговора, который, разумеется, идет из России, в данном случае от «Газпрома». Эти заявления абсурдны и не имеют даже малейшего повода, чтобы считать рост цен на газ в Европе искусственно кем-то вызванным, тем более из России», — пояснила Наталья Мильчакова.

Федеральное агентство новостей /

Она заметила, что Латвия не весь газ приобретает у «Газпрома» по контрактным ценам, хотя «Газпром» владеет 34% долей в латвийском общенациональном операторе газоснабжения Latvijas Gaze. Примерно треть поставляемого в Латвию газа приобретается в Литве, это СПГ, поступающий из Норвегии и ближневосточных стран. Соответственно, этот газ приобретается по биржевой цене, а цены на бирже резко выросли, поэтому выросли и цены на газ для потребителей.

«Пока в эксплуатацию не будет запущен «Северный поток — 2», против которого активно выступает Латвия, цены на газ в Европе, в том числе в Латвии, будут оставаться высокими. Латвии здесь никакая Еврокомиссия не поможет», — заключила Наталья Мильчакова.

Почти половина немецких компаний пожаловалась на угрозу своей конкурентоспособности из-за роста цен на энергоносители, сообщает Die Welt, ссылаясь на исследование Союза германских промышленно-торговых палат (DIHK).