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Политолог Семченко указал на обреченность Зеленского после слов о готовящемся перевороте

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 15:52
Политика
Политолог Семченко указал на обреченность Зеленского после слов о готовящемся перевороте
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 29 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский сумел настроить против себя и простой народ, и влиятельных олигархов, поэтому слова о готовящемся госперевороте имеют смысл. Об этом заявил политолог Александр Семченко.

Украинский эксперт предрек бывшему артисту «Квартала 95» страшную расплату за произвол и многочисленные преступления против собственного народа в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот». По словам Семченко, госпереворот не обязательно случится именно 1 декабря, как указывал президент, но его вероятность достаточно высока: политик за два года нахождения у власти сумел настроить против себя все слои населения страны, а потому обречен на несчастливый конец своей каденции.

«Зеленский многим не нравится, интересы многих людей он не учитывал. Простые люди его не любят, олигархи — тоже. Он как-то настроил всех против себя и, может быть, он просто не рассчитал силы. Возможно, что-то произойдет, необязательно 1 декабря, но человек, который не имеет союзников, обречен на то, чтобы в конечном итоге пасть жертвой своего собственного произвола, если он этот произвол сам себе позволяет», — объяснил Александр Семченко.

Политолог Семченко указал на обреченность Зеленского после слов о готовящемся перевороте
Федеральное агентство новостей / Денис Машкин

О назначенной на 1 декабря попытке госпереворота на Украине Владимир Зеленский сообщил в ходе пресс-марафона 26 ноября. Заявление экс-комедианта вызвало неоднозначную реакцию. Как написал публицист Руслан Мармазов, произошедшее может быть очередным поворотом в медийном противостоянии главы государства с влиятельным олигархом Ринатом Ахметовым, который, по версии Зеленского, может выступать в качестве финансиста антиправительственной акции.

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украина зеленский госпереворот революция александр семченко
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