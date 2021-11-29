Политолог Семченко указал на обреченность Зеленского после слов о готовящемся перевороте

Санкт-Петербург, 29 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский сумел настроить против себя и простой народ, и влиятельных олигархов, поэтому слова о готовящемся госперевороте имеют смысл. Об этом заявил политолог Александр Семченко.

Украинский эксперт предрек бывшему артисту «Квартала 95» страшную расплату за произвол и многочисленные преступления против собственного народа в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот». По словам Семченко, госпереворот не обязательно случится именно 1 декабря, как указывал президент, но его вероятность достаточно высока: политик за два года нахождения у власти сумел настроить против себя все слои населения страны, а потому обречен на несчастливый конец своей каденции.

«Зеленский многим не нравится, интересы многих людей он не учитывал. Простые люди его не любят, олигархи — тоже. Он как-то настроил всех против себя и, может быть, он просто не рассчитал силы. Возможно, что-то произойдет, необязательно 1 декабря, но человек, который не имеет союзников, обречен на то, чтобы в конечном итоге пасть жертвой своего собственного произвола, если он этот произвол сам себе позволяет», — объяснил Александр Семченко.

Федеральное агентство новостей / Денис Машкин

О назначенной на 1 декабря попытке госпереворота на Украине Владимир Зеленский сообщил в ходе пресс-марафона 26 ноября. Заявление экс-комедианта вызвало неоднозначную реакцию. Как написал публицист Руслан Мармазов, произошедшее может быть очередным поворотом в медийном противостоянии главы государства с влиятельным олигархом Ринатом Ахметовым, который, по версии Зеленского, может выступать в качестве финансиста антиправительственной акции.