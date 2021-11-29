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Песков опроверг сообщения о переговорах по возвращению Моргенштерна в Россию

Общество
Песков опроверг сообщения о переговорах по возвращению Моргенштерна в Россию
instagram.com  /  @morgen_shtern

Москва, 29 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о переговорах с продюсерами рэпера Алишера Моргенштерна по его возвращению на родину. Представитель Кремля назвал подобные новости «уткой».

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что представители администрации президента якобы переговариваются с продюсерами Моргенштерна об условиях его возвращения в Россию. Однако Песков опроверг эти сведения, отвечая на вопрос РИА Новости.

«Нет. Это утка», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Недавно председатель Следственно комитета Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». При этом адвокат рэпера Сергей Жорин опровергал причастность своего клиента к продаже запрещенных веществ.

По данным СМИ, после слов Бастрыкина музыкант покинул Россию. Источники сообщали, что Моргенштерн вылетел в Дубай вместе с женой.

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песков рэпер моргенштерн
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