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Рогозин: частота полетов к российской орбитальной станции будет выше, чем к МКС

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 15:18
Технологии
Рогозин: частота полетов к российской орбитальной станции будет выше, чем к МКС
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 29 ноября. Количество полетов к перспективной российской орбитальной станции будет больше, чем к Международной космической станции (МКС), поэтому космический корабль должен быть дешевым, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

На эту тему глава Роскосмоса высказался после торжественной церемонии вручения премий в области космической деятельности за текущий год. Рогозин рассказал, что уже поручил генконструктору РКК «Энергия» Владимиру Соловьеву обдумать возможность разработки универсального пилотируемого и грузового корабля для полетов к российской орбитальной служебной станции (РОСС).

«Частота полетов будет выше, чем сейчас, поэтому он (корабль. — Прим. ФАН) тем более должен быть дешевым», — отметил Рогозин.

Речь идет о так называемом «Орленке», который должен стать облегченной модификацией многоразового пилотируемого корабля «Орел». Рогозин добавил, что в ракетно-космическом предприятии «Энергия» специалисты обозначат не только архитектуру РОСС, но и как туда летать.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в современных обстоятельствах Россия должна обладать противоспутниковым оружием. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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