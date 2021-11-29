Экс-глава МИД России Иванов связал распад Советского Союза с проблемами в экономике

Москва, 29 ноября. Распад СССР произошел из-за экономических проблем внутри страны, считает бывший глава Министерства иностранных дел России Игорь Иванов.

Президент Советского Союза Михаил Горбачев имел большую популярность, однако это не помогло избежать развала страны. Он потерял народную поддержку из-за социально-экономической политики, отметил российский дипломат.

«Я считаю, что это проблемы внутренние, прежде всего связанные с экономикой», — сказал Иванов.

По его словам, у советской власти не был разработан четкий план перехода от централизованной экономики к рыночной. Поэтому произошел стихийный обвал, который привел к распаду государства, пояснил экс-глава МИД.

Ранее сообщалось, что Горбачев выразил надежду на скорейшие результаты российско-американского диалога по вопросам контроля над ядерными вооружениями. В последнее время крупные державы осознали свою ответственность в области стратегической безопасности, добавил он.