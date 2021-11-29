ООН подписала план раздела Палестины 74 года назад

Входящие в ООН государства проголосовали за раздел британской Палестины ровно 74 года назад— 29 ноября 1947 года.

На исторической встрече в Нью-Йорке была принята резолюция №181, рекомендовавшая создание двух неназванных государств: еврейского и арабского. Данный шаг фактически стал основой для объявления Израиля и положил начало его многолетним территориальным спорам с Палестиной, которые не закончились до сих пор.

On this day 74 years ago, the UN General Assembly voted on Resolution 181, the partition of British Mandatory Palestine into independent Jewish and Arab states.



The plan was approved by a 33-13 vote, with 10 abstentions, paving the way for Israel's establishment the next year. pic.twitter.com/qd6iWLoWhz — Combat Antisemitism Movement (@CombatASemitism) November 29, 2021

Путь к разделу региона

По завершении Второй мировой войны международная организация «Сохнут» на правах официального представителя интересов еврейского населения региона усилила кампанию, посвященную вопросу формированию собственного государства. Уже на этом этапе иудеи столкнулись с противостоянием арабского сообщества, настаивающего на создании единой независимой страны с численным преобладанием мусульман.

Лондон, на тот момент обладавший мандатом на управление Палестиной, не смог самостоятельно достичь компромисса в данном вопросе, что и потребовало привлечь Организацию Объединенных Наций. Для анализа обстановки и вынесения конкретных предложений был создан Специальный комитет ООН по Палестине (UNSCOP), куда входили представители разных стран: Австралии, Гватемалы, Индии, Ирана, Канады, Нидерландов, Перу, Уругвая, Чехословакии, Швеции и Югославии.

Федеральное агентство новостей / Александр Щерба

Варианты решения

Комиссия предложила два возможных варианта решения вопроса, предполагавших создание пары независимых государств, связанных экономическим союзом, или формирование единой федерации с двумя национальными составляющими. За первый сценарий выступила большая часть членов UNSCOP.

Также были рассмотрены еще три варианта, которые в ООН сочли нереализуемыми:

Единая страна с доминирующей ролью одной национальности (то, на чем настаивали арабы);

Два изолированных государства (изначально запрашиваемый евреями шаг);

Разделение по национальному признаку на уровне населенных пунктов.

Голосование в ООН

Вопросы территориального деления региона в ООН пытались решить с учетом данных о сложившемся на тот момент расселении арабов и евреев. Это было необходимо для того, чтобы минимизировать число тех, кто мог бы остаться в пределах соседней страны.

После вынесения предложений UNSCOP на суд вышестоящих органов вариант двух независимых, но объединенных союзом государств, признали как единственным приемлемым, однако границы были еще несколько уточнены.

При этом предполагалось, что города Иерусалим и Вифлеем должны находиться под международным контролем из-за обилия на их территориях культовых объектов, одновременно почитаемых как мусульманами и иудеями, так и христианами.

Федеральное агентство новостей /

На встрече в Нью-Йорке члены ООН отдали 33 голоса «за», 13 — «против», а еще 10 стран воздержались.

Реакция арабского и еврейского сообществ

Противниками инициативы в большинстве своем стали мусульманские страны, входившие в Лигу арабских государств (ЛАГ) и заявившие о намерении помешать реализации плана. Они охарактеризовали инициативу как нарушающую права жителей Палестины из-за размера и качества территорий, отведенных для евреев: им отводилось порядка 56% земель региона, на которых проживали около 45% мусульман. И это при условии, что ранее иудеи занимали лишь 7% данной области.

Евреи, в свою очередь, по большей части одобрили план Организации Объединенных Наций. С тех пор 29 ноября для них является важным праздником — принятие резолюции №181 расценивается в стране как важный шаг на пути к формированию собственного государства.

Последующие события

После вывода британских войск с территории Палестины израильские и арабские военизированные формирования начали активную борьбу за территории и коммуникации, стремясь оперативно занять освободившиеся ключевые пункты.

Развивающийся конфликт имеет два названия, отражавшие отношение сторон к происходящему. Евреи назвали его «Войной за независимость», в то время как у арабов он именуется «Катастрофой».

flickr.com / Israel Defense Forces

Военная конфронтация завязалась еще в период фактического действия британского мандата и продолжилась после его окончательного завершения. Несмотря на это, 14 мая 1948 была официально провозглашена независимость Израиля. После чего власти новой страны стали уделять повышенное внимание вопросам переселения в свое государство соотечественников со всего мира. Эта практика и идея фактически стали политическим движением — сионизмом.

Все эти события спровоцировали новую волну недовольства в арабских державах. В ряде государств доходило до погромов или прямого изгнания представителей евреев со своей территории, предпосылки для чего фиксировались и ранее. Однако в период с 1948 по 1970-е годы производился массовый исход евреев из арабских регионов Ближнего Востока и Северной Африки — их покинули от 800 тыс. до 1 млн человек.

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Путь к войне

Не исключено, что именно эти процессы способствовали быстрому пополнению израильской армии, противостоящей силам ЛАГ. Арабские страны поставили своей целью остановить раздел Палестины и ликвидировать еврейское государство ради захвата освободившихся территорий. Однако вместо этого Израиль сумел оказать эффективный отпор противнику и к концу войны в 1949 году взял под контроль еще больше земель.

Это был только первый конфликт, с тех пор регион пережил еще несколько, среди которых Суэцкая кампания, Шестидневная война, Война Судного дня и другие, в которых Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сумела проявить себя. Впрочем, не во всех случаях силы еврейского государства находились в позиции обороняющихся — в ряде вооруженных обострений они выступили инициаторами.

Федеральное агентство новостей /

Перемена мест

В результате всего этого молодая страна сумела существенно расширить свои территории, захватив значительную часть того, что, согласно резолюции ООН, предназначалось для формирования Палестины.

И если ранее арабские государства стремились помешать созданию Израиля, то теперь еврейские власти идут тем же путем в отношении своих ближайших соседей. Эта тема породила новый виток регионального сопротивления, касающийся непосредственно палестинцев и израильтян.

Global Look Press / Ayman Ameen/Keystone Press Agency

За минувшие 74 года обстановка в этих землях, когда-то находившихся под управлением Великобритании, кардинально изменилась. Палестина все еще является лишь частично признанной страной, а дальнейшей реализации этого процесса препятствует конфликт, на долгие годы затянувшийся из-за неспособности сторон примириться друг с другом и найти какой-то компромисс.

В то же время оба государства претендуют на то, чтобы считать Иерусалим своей столицей, однако город фактически все же находится под непосредственным контролем Израиля.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Первая инициатива ООН предполагала взаимодействие с двумя формально обезличенными народами, еще не имевшими собственной государственности. И контроль за процессами в регионе несколько десятилетий назад потенциально мог бы предотвратить годы конфронтации. Однако тогда добиться этого не удалось, а теперь речь идет о работе с двумя самостоятельными администрациями, имеющими своих лидеров и политическую волю.

Так что Тель-Авив игнорирует все претензии, касающиеся его политики на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, блокировок сектора Газа, а также других тем, которые он рассматривает как вопросы национальной безопасности. В то же время определенные действия израильтян даже в ООН рассматривают с точки зрения нарушений международного права. В их числе и незаконный контроль над Голландскими высотами, которые были захвачены в ходе Шестидневной войны.

Федеральное агентство новостей /

Радикально настроенные палестинские движения вроде ХАМАС в свою очередь также не настроены на дипломатию и даже спустя несколько десятилетий отрицают право еврейского государства на существование.

Нынешние разногласия все еще заставляют Израиль и Палестину возвращаться к старой карте раздела региона. Вот только если раньше с ней не были согласны арабы, то теперь на подобной позиции находятся евреи, получившие благодаря своей военной силе значительно больше.

Федеральное агентство новостей /

Требуется выход

Международное сообщество все еще пытается откатить ситуацию к старым условиям договоров, но теперь добиться этого нельзя без учета мнения сторон. На этом фоне получила ход концепция «двух государств для двух народов», гарантирующая палестинцам и израильтянам возможность мирно сосуществовать. Однако, даже несмотря на формальное согласие с таким вариантом развития событий, стороны так и не предприняли конкретных шагов для того, чтобы реализовать соответствующий план.

Федеральное агентство новостей /

Это традиционно становится причиной обострений, наиболее мощным из которых в этом году стала 11-дневная война в Газе, спровоцированная межнациональными разногласиями. Эти условия не дают Палестине выйти из многолетнего гуманитарного кризиса и активнее развивать собственную государственность.

Безусловно, Израиль и сам мог бы найти новые возможности для роста, если бы у него отпала необходимость постоянно находиться в состоянии полной боеготовности и тратить колоссальные средства на обеспечение нужд армии. Тель-Авив уже работает над стабилизацией региональной обстановки за счет заключения договоров о нормализации отношений с другими арабскими странами, однако наиболее актуальной проблемой все равно остается именно Палестина.