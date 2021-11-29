Ракетные учения ВМФ РФ прошли на фоне визита в Черное море эсминца USS Arleigh Burke

Москва, 29 ноября. Российские военнослужащие провели учения на побережье Черного моря с использованием противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» и «Бал».

Учебные тренировки ВМФ РФ состоялись на Таманском полуострове. Они прошли на фоне визита в акваторию Черного моря ракетного эсминца ВМС США Arleigh Burke. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ).

«Расчеты мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота провели учение по уничтожению кораблей условного противника в акватории Черного моря», — заявили представители ЧФ.

Ранее стало известно о сроках посещения Черного моря американским ракетным эсминцем Arleigh Burke и основных целях его визита в регион. О готовности российского флота жестко реагировать на любые провокационные действия кораблей ВМС США сообщал телеканал «360».