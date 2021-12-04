Боевики убили 31 малийца при нападении на автобус в районе города Бандиагара

Бамако, 4 декабря. Три десятка человек стали жертвами боевиков при нападении на пассажирский автобус неподалеку от города Бандиагара, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местный источник.

По последним данным, радикалы убили 31 малийца, еще восемь жителей пострадали, но смогли избежать казни. Атака произошла на востоке страны, в районе провинции Мопти.

Это не первое нападение боевиков, однако раньше их жертвами чаще становились силовики. Так, в середине ноября радикалы атаковали пост сил национальной обороны и безопасности в районе Куликоро. Тогда в перестрелке погибло четверо военнослужащих и 14 бойцов получили серьезные огнестрельные ранения. Шестерых нападавших удалось ликвидировать.

Ранее малийская общественная платформа Debout sur les remparts (YEREWOLO) организовала демонстрацию в поддержку правительства переходного периода. Ее участники положительно отозвались о решении властей заключить военно-техническое сотрудничество с Россией.

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Примерно в то же время глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров сообщал, что Кремль намерен развивать комплексное взаимодействие с африканским государством. Позже его малийский коллега Абдулай Диоп заявил, что Бамако нуждается в поставках современных ударных вертолетов и самолетов для борьбы с боевиками. Он также назвал Москву надежным партнером, поскольку взаимодействие двух государств выходит далеко за рамки оборонных поставок.

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов начался в 2012 году.