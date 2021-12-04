Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 декабря 15:05
15:01
Происшествия
В больнице Севастополя пациентке причинили боль, которую она «не испытывала даже при родах»
15:00
Политика
Политолог Багдасаров нашел способ подключить к защите ЛДНР Николаев, Херсон и Одессу
15:00
Видео
«Мушкетеры» Боярский, Смирнитский и Смехов могут принять участие в новом проекте
14:59
Армия
NI: новейший танк Т-14 «Армата» обеспечивает высокую выживаемость экипажа
14:59
Общество
Из снега в кипяток: улицы Петербурга избавляются ото льда при помощи аварий на теплотрассах
14:55
Шоу-бизнес
Медведева поцеловала Милохина в образе Человека-паука под его хит в «Ледниковом периоде»
14:53
Политика
Депутат Кузьмин назвал украинцев заложниками амбиций Зеленского
14:52
Спорт
Вероника Логинова заняла должность генерального директора РУСАДА
14:52
Весь мир
ЦАР и Камерун подписали соглашение об усилении охраны на границе государств
14:48
Происшествия
Два автомобиля съехали в кювет на Приморском шоссе в Петербурге
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Боевики убили 31 малийца при нападении на автобус в районе города Бандиагара

Весь мир
Боевики убили 31 малийца при нападении на автобус в районе города Бандиагара
Федеральное агентство новостей  / 

Бамако, 4 декабря. Три десятка человек стали жертвами боевиков при нападении на пассажирский автобус неподалеку от города Бандиагара, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местный источник.

По последним данным, радикалы убили 31 малийца, еще восемь жителей пострадали, но смогли избежать казни. Атака произошла на востоке страны, в районе провинции Мопти.

Это не первое нападение боевиков, однако раньше их жертвами чаще становились силовики. Так, в середине ноября радикалы атаковали пост сил национальной обороны и безопасности в районе Куликоро. Тогда в перестрелке погибло четверо военнослужащих и 14 бойцов получили серьезные огнестрельные ранения. Шестерых нападавших удалось ликвидировать.

Ранее малийская общественная платформа Debout sur les remparts (YEREWOLO) организовала демонстрацию в поддержку правительства переходного периода. Ее участники положительно отозвались о решении властей заключить военно-техническое сотрудничество с Россией.

Боевики убили 31 малийца при нападении на автобус в районе города Бандиагара
flickr.com / Mark Fischer

Примерно в то же время глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров сообщал, что Кремль намерен развивать комплексное взаимодействие с африканским государством. Позже его малийский коллега Абдулай Диоп заявил, что Бамако нуждается в поставках современных ударных вертолетов и самолетов для борьбы с боевиками. Он также назвал Москву надежным партнером, поскольку взаимодействие двух государств выходит далеко за рамки оборонных поставок.

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов начался в 2012 году.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Боевики убили 31 малийца при нападении на автобус в районе города Бандиагара
террористы нападение боевики африка мали Бандиагара
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать