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ВВС США используют старые дроны RQ-4 для испытаний гиперзвукового оружия

Армия
ВВС США используют старые дроны RQ-4 для испытаний гиперзвукового оружия
wikipedia.org  /  Bobbi Zapka / Общественное достояние

Вашингтон, 29 ноября. Командование ВВС США приняло решение по поводу испытаний гиперзвуковых ракет. В качестве мишеней на тестовых стрельбах выступят разведывательные беспилотники RQ-4 Global Hawk, которые в скором времени будут сняты с вооружения.

Американское военное руководство решило судьбу высотных разведывательных беспилотников RQ-4 Global Hawk. Старые дроны еще могут послужить родине: военные переоборудуют их для проведения испытаний гиперзвукового оружия. На RQ-4 установят технику, которая поможет в определении параметров испытываемого вооружения, о чем сообщает «Военное обозрение».

Часть RQ-4 уже отправилась в Северную Дакоту на авиабазу Grand Sky, где их оснастят для испытаний. Использование старых дронов позволит армии США сэкономить на дорогих самолетах и кораблях, которые планировали задействовать во время тестирования гиперзвуковых ракет.

RQ-4A Global Hawk был сконструирован для воздушной разведки и поступил в американские войска в конце 90-х годов. Дрон способен производить обзор больших территорий и делать снимки местности в высоком разрешении, а также передавать их командованию через спутниковый канал связи. Взлетная масса дрона составляет 15 тонн при размахе крыльев в 40 метров.

Однако несмотря на подготовку, испытания гиперзвуковых вооружений в США отложили. В октябре запланированный тестовый пуск отменили из-за технических неполадок, о чем рассказал телеканал «360».

Предыдущие испытания гиперзвуковой ракеты состоялись в сентябре, но тогда разработка развила скорость всего в пять Махов, что дает ей право называться гиперзвуковой только с некоторой натяжкой.

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