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Соседов отчитал Вику Цыганову на шоу «Суперстар. Возвращение»

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 14:56
Шоу-бизнес
Соседов отчитал Вику Цыганову на шоу «Суперстар. Возвращение»
Федеральное агентство новостей  /  Мария Иванова

Москва, 29 ноября. Музыкальный критик Сергей Соседов после выступления певицы Вики Цыгановой на шоу «Суперстар. Возвращение» честно заявил, что артистка должна перейти в попсу. По его словам, подтверждением этому стал кавер на «Тополиный пух».

Жюри, услышав композицию группы «Иванушки International», пришли в восторг от нового исполнения песни. Однако Соседов не разделил восторг коллег. Он всегда представлял и слышал звезду как эстрадную певицу, но она исполняла только шансон. По его мнению, это не ее жанр, пишет Kp.ru.

«Ты хрупкая, нежная, эфемерная. Ну какой тебе шансон? Просто ты вошла в эту эстетику. Круг мужчин у тебя был такого плана. То, что ты сейчас показала, традиционная эстрадная музыка. И ты ее исполняешь так, как нужно», — указал Сергей Соседов.

Сергей Соседов ранее резко высказался об исполнении Юлианом песни Людмилы Зыкиной «Течет река Волга» на шоу «Суперстар. Возвращение». По его мнению, артист небрежно спел известную композицию.

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Все новости / Шоу-бизнес / Соседов отчитал Вику Цыганову на шоу «Суперстар. Возвращение»
соседов цыганова Суперстар. Возвращение
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