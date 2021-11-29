Соседов отчитал Вику Цыганову на шоу «Суперстар. Возвращение»

Москва, 29 ноября. Музыкальный критик Сергей Соседов после выступления певицы Вики Цыгановой на шоу «Суперстар. Возвращение» честно заявил, что артистка должна перейти в попсу. По его словам, подтверждением этому стал кавер на «Тополиный пух».

Жюри, услышав композицию группы «Иванушки International», пришли в восторг от нового исполнения песни. Однако Соседов не разделил восторг коллег. Он всегда представлял и слышал звезду как эстрадную певицу, но она исполняла только шансон. По его мнению, это не ее жанр, пишет Kp.ru.

«Ты хрупкая, нежная, эфемерная. Ну какой тебе шансон? Просто ты вошла в эту эстетику. Круг мужчин у тебя был такого плана. То, что ты сейчас показала, традиционная эстрадная музыка. И ты ее исполняешь так, как нужно», — указал Сергей Соседов.

Сергей Соседов ранее резко высказался об исполнении Юлианом песни Людмилы Зыкиной «Течет река Волга» на шоу «Суперстар. Возвращение». По его мнению, артист небрежно спел известную композицию.