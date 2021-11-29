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Около 70% россиян планируют отметить Новый год дома

Общество
Около 70% россиян планируют отметить Новый год дома

Москва, 29 ноября. Большинство россиян решили встретить 2022 год у себя дома. Соответствующее исследование провел один из российских банков.

В этом году значительно увеличилось число граждан, которые предпочтут отметить Новый год дома. Исследование показало, что 70% россиян выбрали семейный праздник и только 3% собираются уехать на новогоднюю ночь в другой регион или за границу. Каждый десятый гражданин отправится на праздник к друзьям и знакомым, и только 1% населения проведет время в кафе или ресторане.

«Около 70% россиян собираются встретить Новый год дома, в кругу семьи. На аналогичный вопрос в прошлом году так ответили 60% опрошенных», — передает данные аналитиков издание РИА Новости.

Световую инсталляцию в виде 20-метрового елочного шара установили на Поклонной горе в Москве. Столица России начала подготовку к Новому году.

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