Врачи дежурили за кадром на съемках «Голоcа» из-за плохого самочувствия Градского

Москва, 29 ноября. Певец и композитор Александр Градский очень плохо себя чувствовал на съемках шоу «Голоc», проходивших незадолго до его смерти. Об этом рассказал участник вокального проекта Александр Шпагин.

Конкурсант, которого называют «пермским Высоцким», видел Градского в последний раз на съемках этапа «Поединки». Тогда Шпагин не мог представить, что больше ему не суждено увидеться с наставником проекта. Рассказ участника «Голоcа» об этой встрече приводит издание «Дни.ру».

«Это была запись «Поединков», и Александр Борисович уже очень плохо себя чувствовал. С ним на съемку даже приезжали врачи и дежурили постоянно за кадром», — вспомнил исполнитель.

По его словам, композитор проявил огромное мужество, выдержав многочасовую съемку. Кроме того, Градский участвовал в обсуждениях выступлений не только своих подопечных, но и конкурсантов из команд других наставников. Например, певец успел пожелать удачи Шпагину в ответ на слова участника о преклонении перед талантом музыканта.

«Многие знали, что он болел, но он очень стоически приходил и творил!» — подчеркнул конкурсант.

Александр Градский ушел из жизни в ночь на 28 ноября. К смерти композитора привел инфаркт головного мозга. Незадолго до трагедии певца госпитализировали с подозрением на инсульт.

Первый канал объявил, что «Голоc» продолжит выходить в эфир и после смерти Градского. При этом зрители проекта просят не брать нового наставника на место скончавшегося композитора.