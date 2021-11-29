Flug Revue: реклама российского Checkmate продемонстрировала недостатки американского F-35

Берлин, 29 ноября. Презентация новейшего российского истребителя Checkmate стала самым заметным событием авиасалона Dubai Airshow 2021, который состоялся в середине ноября 2021 года в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает немецкое издание Flug Revue.

Иностранные обозреватели отмечают, что российский самолет позиционируется как конкурент американского истребителя пятого поколения F-35, о чем также свидетельствует подготовленный Ростехом промо-ролик.

В рекламном видео запечатлена «охота» истребителя Checkmate за турецким ударным беспилотником Akıncı, которому в промо-ролике отведена роль «пешки на шахматной доске».

«Лиши оппонента пешек и будь готов ко встрече с королем», — говорится в рекламном ролике.

Кроме того, немецкие эксперты обратили внимание на отсылки к недостаткам F-35, которые содержит видео. В частности, там продемонстрирован авиатехник, который вскрывает ящик с ракетами и обнаруживает в нем змей вместо боеприпасов. При этом на экране его планшета появляется сообщение о необходимости «продлить подписку».

«Это сатирический выпад в адрес F-35. Критики любят ссылаться на зависимость зарубежных клиентов от программного обеспечения производителя. Они считают, что необходимо работать по иной схеме, чтобы не зависеть от прихотей своего «старшего брата» из США», — отмечают обозреватели.

Напомним, впервые российский истребитель был продемонстрирован летом 2021 года на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Самолет был разработан как продукт для зарубежных заказчиков. Среди потенциальных покупателей называются страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Азии, а также Северной Африки. Работа над истребителем Checkmate будет завершена в течение четырех лет.