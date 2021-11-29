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Арабская инвестиционная конференция стартовала в Ливии

Весь мир
Арабская инвестиционная конференция стартовала в Ливии
ФБА «Экономика сегодня»  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Триполи, 29 ноября. XIX Международная конференция по инвестициям начала работу в Ливии. Арабские предприниматели из 25 стран обсуждают перспективы для бизнеса в североафриканском государстве.

Мероприятие под лозунгом «Ливия — инвестиции и возвращение к жизни» организовано переходным Правительством национального единства (ПНЕ). Участниками стали около 300 экспертов и представителей финансовых учреждений.

Заседания форума посвящены рассмотрению инвестиционных возможностей в стране, а также роли зарубежных и, в частности, арабских, капиталовложений в возрождение ливийского хозяйства и инфраструктуры. Затронуты некоторые проекты, касающиеся денежно-кредитной и финансовой политики.

Участники обсудили проблемы, с которыми сталкиваются многообещающие инвестиции в Ливии, а также видение ПНЕ по вопросам развития в рамках правительственного плана по восстановлению государства.

На прошлой неделе Триполи принимал Энергетическо-экономический форум, организованный министерством нефти. Мероприятие направлено на привлечение капиталовложений из-за рубежа.

Ранее глава ФЗНЦ Максим Шугалей заявил, что для увеличения притока иностранных средств в Ливию необходим благоприятный инвестиционный климат, который на данный момент отсутствует.

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