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Песков не стал комментировать заявление Зеленского о передаче РФ списка удерживаемых лиц

Политика
Песков не стал комментировать заявление Зеленского о передаче РФ списка удерживаемых лиц
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 29 ноября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о якобы передаче Киевом списка удерживаемых лиц.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что через лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отправил России указанный перечень, ожидая обмена. Журналисты во время брифинга попросили Пескова прокомментировать это заявление.

«Это без комментариев», — ответил представитель Кремля.

Во время брифинга он также сказал, что пока нельзя говорить о подготовке встречи Зеленского и президента России Владимира Путина. Москва не раз заявляла, что для переговоров нужно понять их повестку.

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