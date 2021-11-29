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Курс доллара на 30 ноября понижен Банком России

Экономика
Курс доллара на 30 ноября понижен Банком России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 ноября. Официальные курсы валют на 30 ноября были понижены Банком России. Об этом свидетельствуют данные сайта регулятора.

Согласно опубликованной на портале информации, официальный курс доллара потерял 61 копейку, в результате чего стоимость американской валюты составляет 74,98 рубля. Евро стал дешевле на 47 копеек относительно значений, установленных на 29 ноября, и достиг отметки 84,48 рубля. Стоимость бивалютной корзины, состоящей из 0,55 доллара и 0,45 евро, в результате снизилась на 55 копеек, до 79,26 рубля.

Доллар на наступившей неделе будет торговаться в диапазоне 74,5-76,5 рубля. Для евро будет актуален коридор в 84,5-86,5 рубля. Такое мнение выразил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

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доллар рубль евро официальный курс валют
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