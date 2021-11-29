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Путин подписал закон о продлении предельного срока службы высших офицеров ВС РФ

Армия
Путин подписал закон о продлении предельного срока службы высших офицеров ВС РФ
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 29 ноября. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий увеличивать решением главы государства предельный возраст пребывания на военной службе для генерала армии, адмирала флота и маршала. Документ представлен на официальном сайте правовой информации.

Законодательную инициативу на обсуждение в Госдуму вносил сам глава РФ. Согласно новым правилам, с военнослужащими, имеющими звания маршала, генерала армии или адмирала флота может заключаться новый контракт при достижении ими предельного возраста. При этом поясняется, что для высших офицеров РФ срок продления определяется решением президента.

Согласно прошлому законодательству, предельный возраст пребывания на службе составлял для маршалов, генералов армии и адмиралов флота 65 лет, после чего мог заключаться новый контракт до 70 лет.

«В отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание Маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, и после достижения ими указанного возраста», — указывалось в пояснительной записке.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу анонсировал создание новейшей зенитно-ракетной системы С-500. Ожидается, что комплекс сможет сбивать вражеские цели в ближнем космосе, передает телеканал «360».

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