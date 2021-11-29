Максим Шугалей об Афганистане: «Международное сообщество слишком медлит»

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), социолог Максим Шугалей в авторской колонке для ФАН поделился впечатлениями об участии в международной конференции «Новая реальность Афганистана: угрозы и вызовы для Центральной Азии и России», которая прошла в столице Киргизии Бишкеке.

Международное сообщество слишком медлит. Колонка Максима Шугалея

Главный вопрос, который обсуждался на конференции, как это понятно из ее названия, — Афганистан. В связи с этим считаю нужным еще раз прояснить мою позицию относительно выстраивания отношений с этой страной.

Лично я как человек, подробно ознакомившийся с ситуацией в этом регионе, считаю, что приход в Афганистане к власти талибов (представителей движения «Талибан»1, признанного в РФ террористическим и запрещенного. — Прим. ФАН) — это реальность, с которой нужно считаться. На мой взгляд, сам этот факт не несет соседям Афганистана угрозы. Да, официально «Талибан» признан террористической организацией, мы обязаны с этим считаться. Но мы также должны понимать, что за последние годы в Афганистане выросло новое поколение, а у этой организации в ее нынешнем виде изменились цели и задачи. По моим источникам и личным впечатлениям, талибы заинтересованы не только в удержании, но и в легитимизации своей власти на международной арене, поэтому они дорожат любыми контактами и возможностями взаимодействия.

Федеральное агентство новостей / Кирилл Романовский

Я уже говорил, что сегодня Афганистан очень заинтересован в иностранной помощи, в первую очередь гуманитарной. Но этой стране также нужны кадры, которые помогли бы восстанавливать экономику.

Думаю, сегодня главная угроза — то, что международное сообщество слишком медлит, отказываясь полноценно помогать Кабулу. На Западе все счета, принадлежащие Афганистану, заморожены. А ведь это деньги, на которые можно хотя бы закупить продовольствие для Афганистана, чтобы смягчить тяжелейшее положение местных жителей. Если, например, организовать поставки в Афганистан сельскохозяйственных культур, которые местные жители смогут выращивать вместо опиумного мака, это заметно снизило бы наркотрафик.

Повторю то, о чем предупреждал ранее: если деструктивным силам в Афганистане удастся воспользоваться экономическими трудностями и развязать там гражданскую войну, то хуже будет всем, в том числе соседям этой страны. Тогда возрастет число беженцев, а также увеличится наркотрафик. Такого развития событий нужно постараться избежать. На мой взгляд, возможность такая есть.

Что касается впечатлений от Киргизии (а я в этой стране впервые), то я в полном восторге. Успел посмотреть немного, но то, что увидел, произвело на меня огромное впечатление. Желаю этой стране стабильности, развития и процветания.

1 Организация запрещена на территории РФ.